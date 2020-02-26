Российские пивовары пожаловались на демпинг ритейлеров

Союз российских пивоваров (СРП) обвинил крупных ритейлеров в агрессивном демпинге и попросил ускорить рассмотрение вопроса по скорейшему установлению минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво. Соответствующее обращение направлено министру финансов Антону Силуанову, сообщает «Коммерсант».

В союзе считают, что мера необходима из-за перенасыщения рынка акционным пивом по «критически низким демпинговым ценам», не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов. Демпингуют крупные розничные сети. Агрессивно развиваясь, они разрушают сложившиеся каналы продаж региональных производителей пива, которые становятся вынуждены снижать цены на свою продукцию до себестоимости. Ситуация может поспособствовать развитию серого рынка пива.

По словам представителя АО «Вятич» Владимира Маматова, в некоторых магазинах пиво по акциям продается по 30−40 руб. за бутылку, что «сопоставимо со стоимостью очищенной водопроводной воды». Учитывая магазинную наценку, очевидно, что такое пиво продается ниже себестоимости. По его мнению, такой подход является средством уничтожения локальных брендов пива.

Доля промо растет практически во всех категориях потребительских товаров и уже превышает половину всех продаж, отмечает директор по корпоративным отношениям Heineken Кирилл Болматов. По данным Nielsen, на долю промо приходится 55% продаж пива в натуральном выражении. В Nielsen отмечают, что стоимость пива в 2019 году выросла на 1,9%, до 97 руб. за литр. Это произошло в том числе за счет изменения потребительских предпочтений в сторону премиального пива иностранного производства и небольших российских компаний. После нескольких лет падения продаж в 2019 году пивной рынок России второй год подряд продемонстрировал рост.

Ранее стало известно, что три крупнейших производителя пива в России — «Балтика» (входит в Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes — решили покинуть Союз российских пивоваров из-за несогласия с политикой борьбы с нелегальным рынком. В частности, производители остались недовольны регулированием цен. Также пивоваров не устроили рецептурные ограничения и дифференцированные акцизы.