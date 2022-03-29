Nielsen продадут за $16 млрд

Консорциум, включающий в себя Evergreen Coast Capital Corp., дочернюю компанию Elliott Investment Management, и Brookfield Asset Management Inc. приобретёт исследовательскую компанию Nielsen за $16 млрд, включая её долг, пишет AdAge со ссылкой на заявление компании. Закрытие сделки запланирована на вторую половину 2022 года.

Evergreen Coast Capital Corp. — частная американская компания, специализиющаяся на инвестициях и технологиях. Её материнская компания — Elliott Investment Management — занимается управлением инвестиционными фондами с 1977 года. Второй член консорциума — Brookfield Asset Management Inc. — одно из крупнейших в мире предприятий по управлению альтернативными инвестициями, базирующееся в Канаде.

Консорциум согласился полностью покрыть долг, а также выплаты акционерам. Компания перейдет в категорию частных. Однако сделка потребует одобрения акционеров Nielsen и суда Великобритании. У измерителя также будет 45 дней для поиска других потенциальных покупателей.

Как пишет AdAge, акции компании были оценены на 26% дороже, чем они торгуются на бирже, — в $28 за акцию.

В 2021 году Nielsen объявила о масштабных планах по трансформации своего бизнеса в области измеренений. Компания планировала объединить три своих метрики в единый пакет Nielsen One.

До этого под давлением американских медиахолдингов измеритель приостановил свою аккредитацию как национальной рейтинговой службы США. Тогда представитель Nielsen заявил, что это было лучшим решением для компании, поскольку она собиралась «обновить и оптимизировать свои продукты для телеизмерения».