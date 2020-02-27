NewZoo: объем мирового киберспортивного рынка в 2020 году впервые превысит $1 млрд

Объем мирового киберспортивного рынка в 2020 году вырастет на 15,7% и составит $1,1 млрд, а в 2023 году превысит $1,5 млрд. Об этом говорится в докладе аналитического агентства NewZoo «Global Esports Market Report».

Согласно докладу, наибольшая часть рынка (74,8%, или $822,4 млн) будет связана с доходами от спонсорских контрактов и продажей медиаправ, $121,7 млн поступит от продажи билетов и киберспортивной атрибутики.

В 2020 году аудитория киберспорта вырастет на 11,7% и достигнет отметки в 495 млн человек. При этом число «киберспортивных энтузиастов», которые составляют основу индустрии, составит 222,9 млн человек, а количество «случайных зрителей» — 272,2 млн человек. В 2020 году также вырастет доход, который приносит один «киберспортивный энтузиаст». Этот показатель вырастет на 2,8%, до $4,94, а концу 2023 года составит $5,27.

По данным NewZoo, Китай является главным мировым киберспортивным рынком ($385,1 млн), затем идут Северная Америка ($252,8 млн) и Западная Европа ($201,2 млн). При этом отмечается, что благодаря ускорению процессов урбанизации, развитию IT-сферы и росту популярности мобильного гейминга большими темпами растут киберспортивные рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Среднего Востока.

Помимо этого, согласно докладу, в 2019 году году было проведено 885 крупных киберспортивных турниров, а доход от продажи билетов составил $56,3 млн по сравнению с $54,7 млн в 2018 году. В 2019 году также выросла общая сумма призовых, разыгранных на турнирах. Этот показатель составил $167,4 млн.

Самым популярным киберспортивным турниром стал чемпионат мира по League of Legends, который собрал 105,5 млн часов просмотров на YouTube и Twitch. Самой просматриваемой лигой стала Overwatch League, которая совокупно собрала 104,1 млн часов просмотров.

По данным NewZoo, самой популярной киберспортивной дисциплиной в 2019 году стала League of Legends. Прямые трансляции турниров собрали 348,8 млн часов просмотров. На втором месте идет Counter-Strike: Global Offensive (215 млн часов), на третьей строчке — Dota 2 (198,8 млн часов), далее идут Overwatch (109, 9 млн часов) и Hearthstone (37 млн часов). При этом в топ-25 резко ворвались такие мобильные дисциплины, как PUBG Mobile, Garena Free Fire и Mobile Legends Bang Bang.

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