Nestlé и Coca-Cola стали самыми дорогими брендами еды и напитков

Бренд Nestlé снова признан самым дорогим среди продуктовых брендов в мире, его стоимость составляет $22,4 млрд, следует из отчёта ведущей консалтинговой компании по оценке брендов Brand Finance.

Успех компании объясняется способностью удовлетворять меняющиеся предпочтения потребителей, опережать тенденции и эффективно запускать новые продукты.

В 2023 году компания расширила портфель — представила альтернативу молоку, удовлетворяя постоянно растущий мировой спрос на продукты растительного происхождения. Бренд также выпустил свой первый кофе Nescafé Ice Roast, в связи с ростом спроса на создание кофе со льдом в домашних условиях.

Китайский бренд молочных продуктов Yili сохраняет за собой звание второго наиболее дорогостоящего продовольственного бренда в мире. Стоимость компании оценивается в $12,4 млрд. Аналитики утверждают, что добиться лояльности клиентов компании удалось благодаря поставкам исключительно полезной и качественной продукции. Это способствовало значительному росту продаж на внутреннем рынке, а глобальное присутствие бренда также привело к увеличению его доходов за рубежом. Продукция Yili доступна более чем в 60 странах на пяти континентах мира.

Пять крупнейших брендов снеков (Lay's, Doritos, Want Want, Cheetos и Tostitos) увеличили стоимость в среднем на 40%. Лидирует Lay’s — стоимость его активов выросла на 29% до $11,1 млрд.

Высокие показатели Lay's можно объяснить инновациями и разработками продуктов, популярными и далеко идущими маркетинговыми кампаниями, а также усовершенствованными стратегиями электронной коммерции после пандемии, отмечают специалисты.

Лидером среди дорогостоящих брендов безалкогольных напитков стала Coca-Cola (стоимость бренда снизилась на 5% до $33,5 млрд). Высокая стоимость объясняется его всемирной известностью и репутацией, подкреплёнными инновационными разработками продуктов, крупномасштабными маркетинговыми кампаниями и цифровым взаимодействием. В преддверии чемпионата мира по футболу в 2022 году бренд запустил кампанию «Верить в волшебство», с помощью которой маркетологи хотели подчеркнуть связь между футбольными фанатами и сблизиться с потребителем.

Бренд также запустил свою цифровую платформу для взаимодействия фанатов Coca-Cola Fan Zone. Около 5 млн поклонников футбола подключились к хабу, который был активирован в 41 стране, что ещё больше повысило международную известность и престиж бренда.

В десятке дорогостоящих брендов напитков также присутствуют энергетики. Red Bull (стоимость выросла на 1% до $7 млрд), Monster (рост составил 8% до $6,8 млрд долларов США) и Gatorade (стоимость упала на 7% до $4,9 млрд). Red Bull занимает третье место среди самых дорогих брендов безалкогольных напитков.

Он остаётся одним из самых узнаваемых брендов напитков в мире, с уникальным фирменным стилем, броским слоганом и огромным глобальным присутствием, подпитываемым различными спортивными поддержками и спонсорством.