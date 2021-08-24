«Нейротренд» объединился с «КБ-12» для развития нейромаркетинговых продуктов

Александр Панов, СЕО группы компаний «КБ-12»:

Мы сделали MarTech Hub, в котором создана инфраструктура для развития технологических решений для маркетинга и их применения в сложных рекламных проектах. Какие-то из них рождаются внутри наших рекламных агентств как ответ на запросы клиентов, какие-то присоединяются как партнеры, с которыми мы реализовали уже не один проект и понимаем, что вместе сможем добиться бóльших успехов.

Так произошло и с «Нейротрендом». Наталия Галкина и ее команда создали действительно уникальный инструментарий для проведения нейромаркетинговых исследований первыми в России. И мы считаем, за этим инструментарием будущее, что подтверждают наши клиенты, FMCG-бренды и ритейлеры. В нашем MarTech Hub уже более 10 технологических решений для оптимизации затрат или сокращения рутинных задач: голосовые роботы, платформы, системы аналитики и прочее. Мы стремимся стать крупнейшим интегратором таких прорывных инструментов.

У «Нейротренда» уникальная команда нейрофизиологов, собственное оборудование и ПО. У нашей группы компаний опыт более 12 лет в реализации маркетинговых проектов для корпораций и создании технологических продуктов. Нейромаркетинговая лаборатория дополнит MarTech Hub «КБ-12» и совместно наши компании выведут ее на новый уровень, а наших клиентов сделают эффективнее.