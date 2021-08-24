«Нейротренд» объединился с «КБ-12» для развития нейромаркетинговых продуктов

В созданный в КБ-12 MarTech Hub войдет нейромаркетинговая лаборатория «Нейротренд» на пять рабочих мест, анализирующая реакции мозга, кожно-гальванические реакции тела и движении глаз. Это позволит исследовать объективное восприятие рекламы, сайтов, фильмов, торгового и VR-пространства. Об этом Sostav рассказали представители компаний.
MarTech Hub создан для развития технологических решений для маркетинга, в нем существует два типа продуктов: разработанные сотрудниками в корпоративной стартап-студии под потребность клиентов и «внешние» — игроками MarTech-рынка, которые становятся партнерами «КБ-12» на разных стадиях развития. На данный момент в состав MarTech Hub входят более 10 различных решений: онлайн-сервис Andata, голосовые роботы Infobot, сервис анализа клиентского опыта «Реалитика», мотивационная платформа Pryanik.online, 3D/AR-платформа для электронной коммерции Cappasity и другие.
Александр Панов, СЕО группы компаний «КБ-12»:
Мы сделали MarTech Hub, в котором создана инфраструктура для развития технологических решений для маркетинга и их применения в сложных рекламных проектах. Какие-то из них рождаются внутри наших рекламных агентств как ответ на запросы клиентов, какие-то присоединяются как партнеры, с которыми мы реализовали уже не один проект и понимаем, что вместе сможем добиться бóльших успехов.
Так произошло и с «Нейротрендом». Наталия Галкина и ее команда создали действительно уникальный инструментарий для проведения нейромаркетинговых исследований первыми в России. И мы считаем, за этим инструментарием будущее, что подтверждают наши клиенты, FMCG-бренды и ритейлеры. В нашем MarTech Hub уже более 10 технологических решений для оптимизации затрат или сокращения рутинных задач: голосовые роботы, платформы, системы аналитики и прочее. Мы стремимся стать крупнейшим интегратором таких прорывных инструментов.
У «Нейротренда» уникальная команда нейрофизиологов, собственное оборудование и ПО. У нашей группы компаний опыт более 12 лет в реализации маркетинговых проектов для корпораций и создании технологических продуктов. Нейромаркетинговая лаборатория дополнит MarTech Hub «КБ-12» и совместно наши компании выведут ее на новый уровень, а наших клиентов сделают эффективнее.
Наталия Галкина, CEO компании «Нейротренд»:
Нейромаркетинговая лаборатория «Нейротренд» создана для исследования объективного восприятия людей. Мы анализируем, как именно тот или иной видеоролик, упаковка, сайт воспринимаются потребителями. Делаем точные измерения, чтобы в дальнейшем любой маркетинговый ход приносил желаемый результат. С 2020 года мы также производим собственное нейрофизиологическое оборудование, и сеть наших лабораторий уже включает Москву, Екатеринбург, Самару и Сингапур. Мы нацелены на масштабирование нашей сети и введение новых стандартов качества маркетинговых коммуникаций, основанных на научном подходе, а не только субъективном взгляде креативщика. В «КБ-12» гибкая и прозрачная структура с большим опытом в решении маркетинговых задач мировых корпораций. Мы прогнозируем, что наше партнерство позволит увеличить выручку лабораторий «Нейротренда» в пять-семь раз в ближайшие два года.
Объединяя усилия, компании дополняют MarTech Hub нейромаркетинговой лабораторией «Нейротренд». Она состоит из пяти рабочих мест и включает весь спектр нейромаркетингового оборудования собственного производства «Нейротренд»:
- eye-tracking, используемый для отслеживания движений и фиксаций взгляда респондентов;
- ЭЭГ (электроэнцефалограф), позволяющий считывать реакции мозга на предъявляемые стимулы;
- биобраслет и датчик ФПГ для изучения эмоциональных реакций;
- прайм-бокс для поиска ассоциативных связей;
- концентратор нейрофизиологических сигналов, обеспечивающий синхронный съем данных с разного оборудования.
Это позволяет исследовать объективное восприятие рекламы, сайтов, фильмов, торгового, VR-пространства и прочее.
В партнерстве «КБ-12» и «Нейротренд» уже запустили платформу Retaility для проведения потребительских исследований в VR, которая базируется на биологической обратной связи и методах машинного обучения. В VR-среде создается любое пространство, а нейромаркетинговое оборудование позволяет изучать восприятие этой среды человеком. Помимо развития технологий и создания новых продуктов для маркетинга, компании видят в сотрудничестве перспективу значительного роста выручки и планируют вывод MarTech-решений на международные рынки.
Платформу уже применяют крупнейшие FMCG-производители и ритейлеры.
Кирилл Чванов, руководитель управления аналитики и автоматизации торгового пространства «Магнит» :
Retaility — уникальная возможность понять лучше потребителя, узнать его ощущения. Мы ее применяли, чтобы исследовать привлекательность упаковок СТМ, в разных категориях проводили качественные и количественные исследования, а также сравнительный анализ планограмм в категориях «чай» и «сок». Удалось получить интересные данные, которые лягут в основу нашей стратегии трейд-маркетинга: дизайн некоторых упаковок и расположение продуктов на полках (планограммы) будут изменены. В дальнейшем еще не исследованные категории товаров также будут анализироваться. С технической точки зрения исследования проводить просто, так как исследовательская площадка с VR-оборудованием, по сути, может быть развернута в любой удобной локации, как это было в нашем последнем проекте — исследование проводилось в действующем магазине «Магнит» в городе Краснодаре.
Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ:
Нейромаркетинг позволяет проникнуть вглубь зрительского восприятия, увидеть живые эмоции во время просмотра контента, измерить уровень внимания и интереса. Эту информацию можно использовать как для улучшения зрительского опыта, так и для формирования клиентских предложений, дающих максимальный результат.
Спонсорство показывает более высокие результаты по сравнению с прямой рекламой, но какова механика его работы и можно ли сделать этот формат еще эффективнее? В результате проведенного совместного исследования с компанией «Нейротренд» мы получили научно обоснованные подтверждения высокой эффективности интеграционного спонсорства и ценные инсайты.
Объединение двух компаний открывает широкие возможности по созданию востребованных рекламных продуктов и перспективы ярких коллабораций в бурно растущем сегменте VR. Мы будем с интересом следить за развитием этого проекта.
Как отмечают представители компаний, партнерство позволит объединить экспертизу и технологические возможности для развития MarTech-продуктов в России и за рубежом. Сейчас в MarTech Hub запущено подразделение по развитию бизнеса в Москве и Нью-Йорке и готовятся к открытию ньюбиз-департаменты в Европе и Азии. В перспективе планируется экспансия продуктов на эти рынки.