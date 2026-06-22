Prada, KFC и Peugeot: что их эксперименты с ИИ значат для индустрии

ИИ-студия PromtHub AI Studio рассказала Sostav, как за последние месяцы изменилось использование AI в рекламе, кино и видеопродакшне. Нейросети все чаще становятся частью креативной стратегии: помогают брендам строить визуальные миры, быстрее реагировать на инфоповоды и создавать новые форматы сторителлинга. Как нейросети меняют не только производство роликов, но и сам подход к идее, визуальному языку и взаимодействию с аудиторией, Sostav рассказала команда ИИ-студии.

Prada отправляет люкс в AI-космос

Prada провела в Нью-Йорке новый Prada Mode — культурный проект бренда. Центральной темой стал Satellites II — проект на стыке моды, кино, игр и иммерсивного искусства, созданный вместе с режиссером Николасом Виндингом Рефном и геймдизайнером Хидео Кодзимой.

Формально Prada описывает Satellites II как продолжение выставки о любви, языке и творчестве. Но в медиа больше всего обсуждали не сам формат события, а его sci-fi промо-ролик: Кодзима и Рефн появляются в нём как космические путешественники и попадают в странный ретро-фантастический мир.

Люксовые бренды начинают использовать AI не только для статичных кампейнов, но и для построения иммерсивных событий и брендовых миров. Нейросети становятся инструментом не столько экономии, сколько расширения фантазии бренда.

Но для люкса это особенно тонкая территория. Если в массовом сегменте AI-визуал может работать за счёт скорости и вирусности, то в премиальном сегменте аудитория гораздо строже оценивает вкус, качество арт-дирекшна и ощущение «дорогого» визуала. Поэтому главный вопрос уже не в том, можно ли люксу использовать AI, а в том, способен ли бренд сделать его частью собственного культурного кода, а не просто модной технологической вставкой.

AI снижает порог входа в большое кино

На Tribeca Festival в Нью-Йорке включили в программу Dreams of Violets — 75-минутную докудраму режиссера Эша Куши о протестах в Иране. По данным The Guardian, это первый полнометражный игровой фильм, визуально полностью созданный с помощью AI, который приняли на крупный кинофестиваль.

Автор использовал AI как способ рассказать сложную визуальную историю без традиционного продакшна — съёмочной группы, актёров, декораций, локаций и дорогого CGI. Все изображения и персонажи были сгенерированы.

По словам режиссера, такой фильм в классическом CGI мог бы стоить миллионы, а его версия обошлась меньше чем в $2 000.

AI становится инструментом демократизации кинопроизводства. Независимый автор получает возможность работать с масштабом, который раньше был доступен только студиям, VFX-командам и проектам с большим бюджетом.

В Каннах прошёл фестиваль фильмов, сделанных с AI

В апреле в Каннах прошел второй World AI Film Festival — отдельный фестиваль для фильмов, рекламы, коротких роликов и micro-series, созданных с использованием ИИ. По данным ScreenDaily, участники должны были использовать как минимум три AI-инструмента, поэтому речь идёт не о разовых генерациях, а о более сложных гибридных продакшн-пайплайнах.

Главное в этом кейсе — не просто сам факт фестиваля, а то, что вокруг AI-контента начинает формироваться полноценная индустриальная система. Показы прошли на нескольких площадках в Каннах, включая Palais des Festivals, а в программе участвовали международные авторы, партнеры и жюри из киноиндустрии.

AI-ролик превратил выборы в Лос-Анджелесе в антиутопию

В мае в США обсуждали AI-видео в поддержку Спенсера Пратта — бывшей звезды реалити-шоу и кандидата в мэры Лос-Анджелеса. Сам Пратт репостнул ролик, но его команда заявила, что это не официальная реклама кампании, а фанатское видео.

Формально это не классический предвыборный ролик, но по воздействию он работает именно как политическая реклама. Лос-Анджелес в нем показан как город-катастрофа: горящий знак Hollywood, вооруженные отряды на улицах, политики в карикатурных образах и сам Пратт как супергерой, который должен все спасти.

Главное в этом кейсе — не только вирусность. AI здесь используется как инструмент максимального эмоционального усиления: город превращается в антиутопию, оппоненты — в злодеев, а кандидат — в героя комикса. Такой визуальный язык не объясняет программу, а сразу создает ощущение угрозы, хаоса и спасения.

KFC превратил пропавший сырный соус в AI-мыльную драму

В Саудовской Аравии у KFC временно пропал популярный сырный соус Chedrawi. Для бренда это могла быть обычная проблема с поставками: короткое извинение, обещание вернуть продукт и несколько недовольных комментариев в соцсетях.

Но KFC превратил сбой в кампанию The Missing Chedrawi Cheese — трехсерийную AI-драму. Героями стали продукты из меню: картошка фри, огурчики, куриные стрипсы и сам пропавший соус. Вместо сухого объяснения аудитория получила почти мыльную оперу: исчезновение, предательство, романтические повороты и долгожданное возвращение Chedrawi.

Это пример того, как AI усиливает ситуативный маркетинг: бренд может быстрее реагировать на момент, создавать персонажей, собирать эпизоды и превращать локальный инфоповод в сериал.

Peugeot снял автомобильную рекламу с AI, CGI и live action

В мае Peugeot выпустил кампанию The Lion Loves Cinema — ролик, в котором обычная поездка превращается в путешествие по миру большого кино.

Ролик собран в гибридном продакшн-подходе: команда совместила реальные съемки, CGI и искусственный интеллект. AI здесь не заменяет весь процесс, а работает как один из инструментов внутри общей визуальной системы — вместе с постановкой, графикой, монтажом и арт-дирекшном.

Нейросети все чаще используются не как отдельный спецэффект, а как часть гибридного продакшена. Бренды не отказываются от съемки и CGI, а достраивают ими более сложные визуальные миры.

AI-фильм Hell Grind

В мае вокруг Каннского фестиваля обсуждали Hell Grind — 95-минутный фильм, созданный с помощью Higgsfield AI. По данным Page Six и WSJ, проект сделали всего за две недели командой из 15 человек. Бюджет составил около $500 тыс., причем примерно $400 тыс. ушло не на съеёмки, декорации и актеров, а на вычислительные мощности для генерации видео.

Hell Grind показывает новую модель AI-продакшна: полнометражный фильм собирается не через классическую съемку, а через большое количество коротких сгенерированных фрагментов. Создатели подчеркивали, что для сцен использовали длинные детальные промпты, а один запрос давал примерно 15 секунд видео. После этого отдельные фрагменты нужно было удержать в одном визуальном мире и собрать в цельную историю.

Авторы пытаются перенести генеративное видео в формат полнометражного жанрового кино — с экшеном, sci-fi-эстетикой и заявкой на индустриальный масштаб.

Что в итоге

AI ускоряет производство, снижает порог входа и дает больше свободы для визуальных экспериментов. Но одновременно он обнажает слабые места: плохой арт-дирекшн, отсутствие драматургии, однотипную эстетику и попытку прикрыть пустую идею технологией.

Поэтому следующий этап AI-рекламы и AI-видео будет про качество креативной сборки. Нейросети стали привычной частью продакшна, но ценность по-прежнему создают люди: те, кто формулирует идею, задает вкус, удерживает смысл и понимает, зачем зрителю вообще смотреть этот ролик.