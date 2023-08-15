Национальный рекламный форум «Регионы» готовит рейтинг рекламных агентств Урала

Уральское региональное представительство Ассоциации коммуникационных агентств России («АКАР Урал») объявляет о старте приёма заявок на участие в рейтинге региональных рекламных агентств Урала. Об этом Sostav рассказали представители «АКАР Урал».

Исследование позволит представить данные об объёмах рынка и уровне клиентского сервиса рекламной индустрии в шести регионах УрФО: в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также ХМАО и ЯНАО. Система показателей рейтинга состоит из четырёх независимых и раздельно оцениваемых параметров:

оборот рекламных услуг за 2022 год;

наведённую известность;

качество клиентского сервиса;

готовность давать рекомендацию.

«АКАР Урал» также будет учитывать ряд других справочных, но не подлежащих ранжированию показателей: штат сотрудников, ключевые клиенты и отраслевая экспертиза агентства. Известность и уровень клиентского сервиса в рейтинге эксперты определят путём онлайн-анкетирования рекламодателей: представителей отделов маркетинга и рекламы, собственников бизнеса, экспертов и аналитиков.

На основе представленной агентствами бухгалтерской отчётности и открытых источников специалисты проведут анализ и верификацию данных об объёмах выручки каждого агентства-участника рейтинга. Оценкой финансовых показателей рейтинга рекламных агентств Урала будет заниматься «Аудиторская компания А16».

Сергей Балакирев, руководитель комитета по исследованиям «АКАР Урал» и директор агентства AMG: Мы усовершенствовали и дополнили рейтинг региональных агентств Урала. Во-первых, мы рассчитываем привлечь более широкий круг агентств. По итогам прошлого года многие поняли, что это за продукт, почему в рейтинге нужно участвовать, оценили его значимость как для агентств, так и для индустрии. Во-вторых, мы расширим круг рекламодателей, которые будут оценивать агентства. И в-третьих, мы меняем подход к представлению данных рейтинга, создаём интерактивную навигацию. Для чего? Чтобы рекламодателю было удобно ориентироваться и видеть реальных лидеров по специализациям — не только по оборотам. На региональном рынке УрФО много агентств с сильной экспертизой в разных сегментах, например: SMM, креатив, перформанс и так далее. Задача комитета по исследованиям «АКАР Урал» — представить лучших в своих нишах максимально доступно.

Рейтинг носит заявительный характер. Его участником может стать рекламное агентство с годовым оборотом от 10 млн руб. и штатом от пяти сотрудников. Ещё одно условие — головной офис компании должен быть расположен на территории УрФО.

Результаты будут представлены на Национальном рекламном форуме Регионы в Екатеринбурге 14 сентября в рамках сессии, посвящённой региональным рынкам. Также на форуме планируется выступление амбассадоров АКАР из разных городов страны и презентация ряда индустриальных продуктов.

Для участия необходимо в срок до 17 августа отправить заявку в свободной форме на почту: [email protected]. В подтверждение получения заявки потенциальному участнику будет выслана ссылка на заполнение онлайн-анкеты. Ознакомиться с положением о рейтинге можно по ссылке.

Василий Рубан, директор «АКАР Урал»: Уральский рынок рекламы — один из самых конкурентных в России. Однако до недавнего времени у нас не было детальной статистики о его объёмах и информации о лидерах отрасли. Мы решили восполнить этот пробел и впервые представили рейтинг рекламных агентств Урала в прошлом году. Сейчас у нас будет возможность оценить развитие отрасли в динамике.

Рейтинг рекламных агентств Урала впервые был представлен в 2022 году на НРФ «Регионы». Тогда в него заявились 17 игроков рынка из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Суммарный оборот агентств-участников составил более 2 млрд руб. Рейтинг опубликован на сайте АКАР.