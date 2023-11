Red Apple объявил список победителей 13 золотых, 32 серебряных и 70 бронзовых наград, два гран-при, а также 15 специальных призов

Red Apple представил победителей 33-го сезона фестиваля: 13 золотых, 32 серебряных и 70 бронзовых наград, два гран-при, а также 15 специальных призов. Торжественная церемония награждения победителей прошла 16 ноября, в день контента и креатива в рамках НРФ'7.

СПЕЦ-ПРИЗЫ

Агентство года в сегменте КРЕАТИВ — «Восход»

— «Восход» Агентство года в сегменте МЕДИА — FUSE Media Direction Group

— FUSE Media Direction Group Агентство года в сегменте МАРКЕТИНГ — Contrapunto и BBDO CA

— Contrapunto и BBDO CA Агентство года — Instinct

— Instinct Рекламодатель года — МТС

— МТС Специальная награда от Института Развития Интернета (ИРИ) за «Национальные ценности в рекламе» — OMD Media Direction; FUSE Media Direction Group / National Media Group; STS channel — Martha is home, but other children aren’t. Yet…

Специальная награда от Авито за «Нативную социализацию инклюзивной среды» — RODNYA Creative PR studio, Yandex Go — Seeing the human

Специальная награда от ГПМ Радио «За лучший саунд-дизайн в продвижении бренда среди молодежи» — BBDO / MTS — NadYOZHnyi bank

Специальная награда за «Самую масштабную инфокампанию по продвижению социально значимого проекта с использованием городских медиаинструментов» — Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы — Открытие Большой Кольцевой Линии Московского метро (БКЛ)

Специальная награда от «Восток-Медиа» за «За эффективное использование наружной рекламы» — Yandex Magic Camp / Yandex Go — Yandex Go. Focusing on tradition

Специальная награда от ГК «Родная Речь» за «Сохранение родной речи» — SOLL / Live Now Foundation — Future Words

Специальный приз от Совета по рекламе Армении «За национальный колорит в рекламе!» — Yandex Magic Camp / Yandex Go — Yandex Go. Focusing on tradition

Специальный приз от Национальной ассоциации индустрии рекламы и коммуникаций (НАИР) Узбекистана — FUSE Media Direction Group / Xiaomi — Black Friday on Friday!, RODNYA Creative PR studio / Yandex Go — Seeing the human, Instinct / Delivery Club — Delivery Club Sticker pack Delivery Club Sticker pack

Специальная награда от BY BYTHEWAY за «За высокие результаты в области креативного PR» — Instinct / S7 Airlines — Above everything

Специальная награда от Международной ассамблеи индустрии рекламы и коммуникаций (МАИРК) — Pier 5 / The Zotov Centre — Zotov — branding of a new constructive space in Moscow

Лучшие в креативе

ЗОЛОТО

Pier 5 — Zotov — branding of a new constructive space in Moscow. Для The Zotov Centre

В креативном направлении работа получила золото в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

СЕРЕБРО

Instinct — Where the bright side begins. Для S7 Airlines

В креативном направлении работа получила серебро в категории TV → Cinema Advertising: Sectors → Travel

BBDO CA, JAS — Meet Lay’s in Kazakh style! Для PepsiCo, Lay's

В креативном направлении работа получила серебро в категории Integrated Campaign → Commercial

Voskhod — NL Identity. Для NL

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Suprematika — Park quartals. Для Park quartals

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Designs → Corporate Identity

Suprematika — Gzhel. Для Gzhel Group

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Voskhod — Philharmonic Identity. Для Sverdlovsk Philharmonic

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Voskhod — Sverdlovsk Film Studio Identity. Для Sverdlovsk Film Studio

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Ohmybrand — Wellbee cosmetics. Для Wellbee

В креативном направлении работа получила серебро в категории Design → Label and Packing → Healthcare

Creative Agency Gromkie Ryby — Baking soda. An ode to poverty. Для Bashkir Soda Company

В креативном направлении работа получила серебро в категории Interactive → Interactive: Instruments → Online Video & Viral Films

Yandex Magic Camp — Yandex Go. Focusing on tradition. Для Yandex Go

В креативном направлении работа получила серебро в категории Outdoor & Indoor → Outdoor: Sectors → Automotive

WNM.Digital — Ballet Storefronts. Для Wink Video Streaming Service

В креативном направлении работа получила серебро в категории Outdoor & Indoor → Outdoor: Sectors → Media / Entertainment

mads courses — PARARAMPS TOUR. Для Nitro Circus

В креативном направлении работа получила серебро в категории Young Creators → Social & Influencer

БРОНЗА

Instinct — Where the bright side begins. Для S7 Airlines

В креативном направлении работа получила бронзу в категории TV → Cinema Advertising Craft → Best Direction

RORE Group — Big Hit. Для Vkusno — i tochka

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях TV → Cinema Advertising Craft → Best Direction и TV → Cinema Advertising: Sectors → Retail & Consumer Services

Yandex Creative Studio «7.47» — The ever-changing world. Для Yandex Search

В креативном направлении работа получила бронзу в категории TV → Cinema Advertising Craft → Best Visual Effects and Animation

Eva. Connected through time/Full CG series. Для MegaFon

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях TV → Cinema Advertising Craft → Best Visual Effects and Animation и Branded Content → Digital Branded Content

Instinct, Angels & Co — Сyber Avant-garde. Для Aeroflot Russian Airlines

В креативном направлении работа получила бронзу в категории TV → Cinema Advertising Craft → Best Visual Effects and Animation

Voskhod — What a year. Для Brusnika

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Integrated Campaign → Commercial

Contrapunto, BBDO CA — JUST LIKE YOU. Для ALTEL

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Integrated Campaign → Commercial и Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of Data

GRAPE — #LIFEAFTER. Для Skillbox

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Integrated Campaign → Commercial

BBDO — NadYOZHnyi bank. Для MTS

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Audio → Excellence in Audio → Best Original Song

BBDO Branding — Moscow football club Dinamo. Для Dinamo

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Suprematika — Rosman. Для Publishing house

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

ONY — Stroki by MTS. Rebranding. Для MTS

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

ONY, UtterDesign, BBDO — MTS Ecosystem. Rebranding. Для MTS

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Voskhod — Subbota. Для Subbota Theatre

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

Voskhod — Kungur Identity. Для Administration of the Kungur administrative district

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Communication Design → Corporate Identity

BBDO CA — NEURO NOMAD. AI-GENERATED COLLECTION BY LAY'S. Для PepsiCo, Lay's

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Design → Communication Design → Promotional Item Design / Merch и Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of AI

Voskhod — Stay tuned / Бренд: Team against torture

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Design → Digital Design → Digital and Interactive Design и Interactive → Interactive: Instruments → Non-standard Advertising for non-profit

Voskhod — Space Music. Для Yandex

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Design → Digital Design → Digital and Interactive Design, Interactive → Interactive: Instruments → Websites и Branded Content Creative → Use of Content

BBDO CA — Arcanum. HEADlature. Для Arcanum

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Design → Print Advertising Craft

SOLL — Future Words. Для Live Now Foundation

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Interactive → Interactive: Instruments → Non-standard Advertising for non-profit

Mosaic — AR Stroki in Subway. Для MTS

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of Technology

BBDO — Status Placement. Для MTS

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of Technology и Interactive → Interactive: Technology → New Realities

BBDO — Booktrailer. Для MTS

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Interactive → Interactive: Technology → Creative Use of AI

Blacklight — 1,500 prototype electric cars in Minecraft: The brand's engaging Atom campaign. Для Brand of electric vehicles Atom

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Interactive → Interactive: Technology → New Realities

Instinct — Delivery Club Sticker pack. Для Delivery Club

В креативном направлении работа получила бронзу в категориях Creative Use of Media → Single Media и Extraordinary Creativity → The lowest budget creative solution / commercial

Voskhod — Man up. Для Spot Production

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Creative use of PR → Best PR-campaign for B2C

Party Killers — Ready For School. Для Kazakhstani Antibullying Community

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Young Creator → Interactive

HIGH 5 — SKIN BAG. Для PETA

В креативном направлении работа получила бронзу в категории Young Creator → Social & Influencer

Лучшие в маркетинге

ГРАН-ПРИ

Contrapunto, BBDO CA — JUST LIKE YOU. Для ALTEL

ЗОЛОТО

GRAPE — #LIFEAFTER. Для Skillbox

В маркетинговом направлении работа получила золото в категории Campaigns: Sectors → Education

WNM.Digital — Ballet Storefronts / Бренд: Wink Video Streaming Service

В маркетинговом направлении работа получила золото в категории Marketing Disciplines → Best Use of Ambient

Procter & Gamble Kazakhstan, NOTO Agency — OLD SPICE CHEENA. Для Old Spice

В маркетинговом направлении работа получила золото в категориях Marketing Disciplines → Influencers и Marketing Effectiveness → Creative Effectiveness

Contrapunto, BBDO CA — JUST LIKE YOU. Для ALTEL

В маркетинговом направлении работа получила золото в категориях Campaigns: Sectors → Retail & Consumer Services и Marketing Effectiveness → Creative Effectiveness

СЕРЕБРО

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! Для Xiaomi

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Marketing Disciplines → Best Use Of Sponsorship

SOCIALIST — Operation Cabaret. Для Vivienne Sabó

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категориях Marketing Effectiveness → Creative Effectiveness и Digital Campaigns → Digital Campaigns

emg — ToyAdvisor. Для Hasbro

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Activation / B2C → Best Sales Promotion Campaign

WNM.Digital — Ballet Storefronts / Бренд: Wink Video Streaming Service

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Activation / B2C → Best Event Marketing Campaign (Including Sponsorship)

Procter & Gamble Kazakhstan, NOTO agency — OLD SPICE CHEENA. Для Old Spice

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Campaigns: Sectors → Other FMCG

Instinct — Where the bright side begins. Для S7 Airlines

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Campaigns: Sectors → Travel

Marvelous — Your business. Для Perekrestok

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Campaigns: Sectors → Corporate Social Responsibility (CSR) / Corporate Image

Philgood — My Site — Russia's First Social Network for People with Down Syndrome. Для Downside Up Charity Foundation

В маркетинговом направлении работа получила серебро в категории Campaigns: Sectors → Non-profit

БРОНЗА

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! Для Xiaomi

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Activation / B2C → Best Sales Promotion Campaign

GRAPE — #LIFEAFTER. Для Skillbox

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категориях Activation / B2C → Best Integrated Campaign, Marketing Disciplines → Best Use of Public Relations, Marketing Disciplines → Best Use of Strategy

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human. Для Yandex Go

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категориях Activation / B2C → Best Brand Loyalty Campaign, Marketing Disciplines → Best Use of Public Relations

BeeTL Integrated Communications Agency — Interactive test: Who is the happiest child here? Для The Road of Life Charity Fund

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Activation / B2C → Best Non-profit Campaign

Great — Klinskiy: we do everything to make it delicious for you. Для Klinskiy

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Campaigns: Sectors → Food & Drink

SOCIALIST — Operation Cabaret. Для Vivienne Sabó

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категориях Campaigns: Sectors → Other FMCG

emg — ToyAdvisor. Для Hasbro

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категориях Campaigns: Sectors → Consumer Durables, Marketing Disciplines → Best Use of Data, Marketing Disciplines → Best Use of Strategy, Digital Campaigns → Digital Strategy

Mosaic — Non-standard outdoor advertising of the book service Stroki. Для MTS

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Campaigns: Sectors → Media / Entertainment

N:OW agency — Love, Kettlebell and Avito. Для Avito

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Campaigns: Sectors → Market Place

Great — Karaoke on the Palace Bridge. Для VK

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Marketing Disciplines → Best Use of Ambient

SETTERS — YOTABUS. Для Yota

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Marketing Disciplines → Best Use of Branding and Design

SOCIALIST — Femme Fatale rules of life by Lolita and Vivienne Sabó. Для Vivienne Sabó

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Marketing Disciplines → Influencers

Yandex Creative Studio «7.47» — Workbooks with cheat-prompts. Для YandexGPT

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Marketing Disciplines → Best Use of Sales Promo

U Channel — Аuthor’s menu supporting the TV reality show Pregnant at 45. Для U Channel

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Marketing Disciplines → Best Use Of Collaboration

BBDO, Mosaic Media — Stroki by MTS. Для MTS

В маркетинговом направлении работа получила бронзу в категории Digital Campaigns → Experience Marketing

Лучшие в медиа

ГРАН-ПРИ

WNM.Digital — Ballet Storefronts. Для Wink Video Streaming Service

ЗОЛОТО

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human. Для Yandex Go

В медийном направлении работа получила золото в категории Excellence in Media → Impact Award

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! Для Xiaomi

В медийном направлении работа получила золото в категории Channels → Best Use of Screens

Yandex Magic Camp — Yandex Go. Focusing on tradition. Для Yandex Go

В медийном направлении работа получила золото в категории Sectors → Automotive

Instinct — Delivery Club Sticker pack. Для Delivery Club

В медийном направлении работа получила золото в категории Channels → Best Use of Ambient Media

Instinct — Above everything. Для S7 Airlines

В медийном направлении работа получила золото в категории Channels → Best Use of Ambient Media

WNM.Digital — Ballet Storefronts. Для Wink Video Streaming Service

В медийном направлении работа получила золото в категории Channels → Best Use of Ambient Media

СЕРЕБРО

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human. Для Yandex Go

В медийном направлении работа получила серебро в категории Sectors → Automotive

PHD, FUSE Media Direction Group — Don’t put your dreams on hold — dreams are real with Halva card. Для Sovcombank

В медийном направлении работа получила серебро в категории Content → Best use of Content Including Sponsorship

FUSE Media Direction Group — Black Friday on Friday! Для Xiaomi

В медийном направлении работа получила серебро в категории Sectors → Consumer Durables

Affect — Eco-festival in social networks Ecochella. Для SIBUR

В медийном направлении работа получила серебро в категориях Sectors → Corporate Social Responsibility (CSR) / Corporate Image и Content → Best Branded Content

Media Instinct — VTB's New Year special project on Yandex services. Для VTB

В медийном направлении работа получила серебро в категории Channels → Best Use of Digital

Solntse TV channel — Moya Manyunia on Solntse TV channel. Для TV channel Solntse

В медийном направлении работа получила серебро в категории Channels → Best Use of Mixed Media

Rabbit & Carrot — Future News YouTube show by Samolet. Для Samolet Group of Companies

В медийном направлении работа получила серебро в категории Content → Best Branded Content

Instinct creative agency and ITSALIVE 3D avatar studio — Unreal XR stream with a real Em.Vi of the Profession of the future. Для M.Video

В медийном направлении работа получила серебро в категории Content → Best New Content

LiFT — Expert Media Agency — Faces of the Samolet Plus. Для Samolet Plus

В медийном направлении работа получила серебро в категории Channels → Best Use of Social Platforms

OMD Media Direction; BBDO Moscow — No.1 at wholesale prices! A real check of unrealistically low prices. Для METRO

В медийном направлении работа получила серебро в категории Content → Best Influencer Campaign

БРОНЗА

OMD Media Direction; FUSE Media Direction Group — Martha is home, but other children aren’t. Yet… Для National Media Group; STS Channel

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Sectors → Media / Entertainment

Agenda Media Group — #Icare. Supported by the Internet Development Institute

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Sectors → Non-profit

SETTERS — YOTABUS. Для Yota

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Channels → Best Use of Ambient Media

Yandex Magic Camp — Yandex Go. Focusing on tradition. Для Yandex Go

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Channels → Best Use of Ambient Media

RODNYA Creative PR studio — Seeing the human. Для Yandex Go

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Channels → Best Use of Digital

No Sleep Agency — SberMegaSetup. Для Megamarket

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Channels → Best Use of Social Platforms

PHD; FUSE Media Direction Group — Don’t put your dreams on hold — dreams are real with Halva card. Для Sovcombank

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Content → Best use of Content Including Sponsorship

PIK — PIK special project on sravni.ru. Для PIK

В медийном направлении работа получила бронзу в категории Excellence in Media → Adaptivity in Media Execution

OMD Media Direction; FUSE Media Direction Group — Artra and Healthy Running. Для STADA / ARTRA

В медийном направлении работа получила бронзу в категориях Excellence in Media → Use of Media in Limited Budget и Excellence in Media → Best Use of Collaboration

GRAPE, Ailove — Gaming score tournament by the Gaming tariff. Для Rostelecom х Lesta Games

В медийном направлении работа получила бронзу в категориях Excellence in Media → Best Use of Collaboration

Победители и жюри о значении фестиваля

Российская креативная индустрия приходит в себя после кризисов, которые притормозили её развитие — она научилась «жить» в новых рамках и нашла пути для движения вперёд. Red Apple способствует адаптации рынка к новым условиям — он поддерживает обмен идеями, опытом и международную коммуникацию.

Shreyas Sathe, управляющий директор и соучредитель Hybrid INSEA India, председатель жюри блока MEDIA, отмечает, что такие фестивали, как Red Apple, являются творческими двигателями всей рекламной индустрии.

Shreyas Sathe, управляющий директор и соучредитель Hybrid INSEA India, председатель жюри блока MEDIA: Они стимулируют инновации, объединяют таланты и формируют будущее рекламных технологий. Участие в составе жюри дало мне отличный опыт лучше познакомиться со спецификой рекламного рынка России. Было интересно видеть креативные работы брендов и наблюдать за тем, как они ориентируются на свою аудиторию и получают результаты даже после ухода Meta (признана экстремистской и террористической организацией в России) и Google.

Red Apple позволяет демонстрировать свои собственные креативные решения и наблюдать за достижениями коллег, считает креативный директор Contrapunto и BBDO CA Кристина Денина.

Кристина Денина, креативный директор Contrapunto и BBDO CA: Red Apple — это в каком-то смысле финальная точка фестивального сезона. Для нас это возможность посмотреть на индустрию немного сверху, понять, что важного случилось за год, что изменилось и куда мы все пришли. И показать свои достижения, конечно. Мы рады, что в 2023 году нам есть, чем впечатлить коллег. На фестивале мы увидели много сильных ярких проектов. Зная процесс изнутри, и скольких трудов, времени и всевозможных «вопреки» стоил каждый, ты в очередной раз думаешь: какие все молодцы!

Про работы и награды

В этом году среди проектов-участников много кейсов, посвящённых возрождению культуры и её внедрению в современность, популяризации искусства и социальным проблемам, а также креативных и эффективных кампаний для брендов.

Ольга Макарова, руководитель группы по работе с рекламными агентствами «Авито», жюри блока MARKETING: Социально-значимые темы по-прежнему трогают сердца, и важно говорить об этом всегда. Конечно, не стоит стесняться и бояться. Из простого и искреннего месседжа можно развернуть настоящую историю и реализовать классный проект. Порой не стоит придумывать космолёты, а сфокусироваться на поиске настоящего.

Президент фестиваля Елена Заполь поздравляет победителей и благодарит коллег за проведения 33-его сезона фестиваля.

Елена Заполь, президент ММФР Red Apple: Дорогие участники фестиваля, наши друзья и гости! В этом году мы провели юбилейный фестиваль Red Apple: прошла масштабная офлайн-программа, состав жюри остался международным, несмотря на все трудности. Эксперты их 30 стран мира обсудили работы участников и выбрали лучших — сегодня мы встретились с ними на сцене Red Apple. 33-ий сезон фестиваля — это смелые идеи, нетворкинг, колоссальный обмен опытом и полное погружение в мир контента и креатива. Надеюсь, что в следующем году фестиваль станет ещё масштабнее и разнообразнее — у нас много планов и проектов, мы готовы менять мир своими идеями!