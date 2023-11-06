10 ноября в ГУМе откроется выставка в честь юбилея российской рекламы

В 2023 году профессиональная реклама в России отмечает свой юбилей. Выставка «145 лет рекламе. Культурное наследие» расскажет о том, какую роль занимает реклама в истории страны, и о тех талантах, которым она помогла раскрыть свой потенциал.

Грядущей выставке нет аналогов в стране. Одна из главных задач, которую поставили перед собой организаторы, — посмотреть на рекламу как на искусство, ведь она всегда развивалась бок о бок с живописью, музыкой, театром, кинематографом и литературой. Коллекция соберет более 250 непревзойденных работ прошлого и настоящего, которые бросали вызов традиционному, меняли сознание людей и их мировоззрение.

Благодаря сохранившимся архивным материалам прошлых столетий мы можем соприкоснуться с жизненными ценностями людей. Взгляд на коммерческие коммуникации как на социальный феномен позволяет отследить эволюцию инструментов и возможностей взаимодействия между бизнесом и обществом.

Ключевой манифест проекта: «Реклама — это культурный символ эпохи, и нам есть, чем гордиться». Экспозиция вобрала в себя многолетний опыт творчества российских рекламистов, художников, фотографов, писателей и других деятелей, чьи идеи прочно вошли в нашу жизнь.

Владимир Евстафьев, куратор выставки «145 лет российской рекламе. Культурное наследие», вице-президент АКАР: Реклама естественным образом представляет собой не только экономическое, но и социокультурное явление. Она охватывает всех нас, потому что состоит из совершенно разных форм человеческой деятельности. В рекламе за всю ее историю работали самые выдающиеся творцы, поэтому знакомство с лучшими образцами их деятельности всегда является предметом особого интереса. Благодаря развитию технологий мы организуем самое большое погружение в рекламную индустрию и покажем незаслуженно забытые рекламные кейсы. Для офлайн формата мы подготовим несколько супер-сюрпризов. Один из них — фонтан Генриха Брокара. Мы точно отошли от простой демонстрации плакатов и готовим что-то по-настоящему живое и интерактивное!

Организаторы рассмотрели не только то, какой вклад внесла культура в рекламу, но и наоборот — какие ролики, запоминающиеся мелодии и герои навсегда закрепились в нашем культурном коде.

Среди экспонатов — образцы плакатного искусства, первые рекламные видеоработы, современные креативные, экспериментальные проекты и всё, что относится к истории рекламного творчества.

Экспозиция представлена в пяти тематических залах

Один из них посвящен произведениям живописи, графики, каллиграфии и фотографии, которые изначально создавались в рекламных целях, но в результате стали ярким воплощением изобразительного искусства.

Зал киноискусства отведен роликам и рекламным сериалам советского и постсоветского периодов, ставших культурным достоянием страны, а также современным работам высокого уровня с оригинальными сюжетами и креативными концепциями.

Третий зал покажет ретроспективу развития аудиорекламы: от «райков» — зазывающих стихов, распространяемых на ярмарках, до современных симфоний, написанных нейросетями. Будут представлены известные аудиохиты: музыка из роликов, джинглы, радио- и телезаставки и исторические артефакты, демонстрирующие креативность российских рекламистов.

Помимо официальной атрибутики каждая страна имеет набор неофициальных визуальных и вербальных образов, которые характеризуют ее культуру, исторический путь, ментальность населения. Зал «Символы национальной культуры» продемонстрирует, какие символы использовались в продвижении брендов в Царской России, СССР и 21 веке.

В пятом зале посетители увидят, как реклама помогала достигать важных социальных задач: как повышала привлекательность спорта, прививала любовь к труду, продвигала благотворительные проекты.

Новые возможности восприятия рекламы

При входе на выставку в ГУМе гостей будет встречать создатель первого рекламного агентства в России Людвиг Метцель, с которым интересно пообщаться и в наше время.

Благодаря интерактивным технологиям станет возможным узнать историю рекламных шедевров и взглянуть на них по-новому. 15 самых знаковых рекламных плакатов будут показаны с помощью технологии Neural Poster Recognition, которая гарантирует эффект погружения в экспонаты.

Сканируя QR-код каждого кейса, гости смогут попасть на сайт с мультимедийной инсталляцией, где собрано более 450 уникальных проектов.

Кроме того, все посетители смогут попробовать себя в роли рекламистов и сделать собственную рекламу в одном из двух интерактивных киосков ГУМа и на сайте онлайн-выставки.

Как рассказывают организаторы, ценность выставки не только в экспонатах, кропотливо собранных командой, но и в людях. На площадке будут транслироваться интервью, которые сделают понимание профессии «рекламист» максимально доступным для широкой аудитории.

НКО «Музей Рекламы»: Мастерство диктора, первые Каннские Львы, первая в России социальная реклама — этих историй никогда бы не было без лучших экспертов отрасли, которые с удовольствием раскроют секреты своего творчества. Кейсами, уникальными рассказами и даже «байками» со съемочных площадок поделятся создатели нашумевших рекламных кампаний, имена которых наверняка многие видели или слышали. Таких экспертных кейсов в зале аудиального и киноискусства — 15. Это более 45 минут непрерывного уникального контента!

Своими воспоминаниями и личными историями про рекламу поделятся:

Александр Гленко, основатель мастерской Patris Glenco в Санкт-Петербурге;

Владимир Матецкий, композитор, продюсер, вице-президент авторского Совета Российского Авторского Общества;

Дмитрий Абрикосов, продолжатель династии предпринимателей Абрикосовых, публицист, лектор Общества «Знание»;

Дмитрий Добужинский, генеральный продюсер и основатель компании Park Production;

Дмитрий Осетров, профессиональный иллюстратор раскадровщик;

Елена Артова, художник и владелец коллекции «Музей сирени»;

Олег Литвишко, композитор;

Сергей Чонишвили, Заслуженный артист Российской Федерации и мастер озвучки.

Выставка проходит при сотрудничестве с музеями России, музейными площадками и частными коллекционерами. Материалы из своих коллекций предоставили более 10 музеев:

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник;

Сибирский Центр Дизайна и Музей дизайна «Основа»;

ГКБУК «Пермская галерея»;

Московский музей: «Музей истории шоколада и какао» (МИШКА) холдинга «Объединенные кондитеры»;

Туристический комплекс «Пряничный город» и Музей «Белевский пряник»;

«Музей истории пишущей машинки»;

«Музей Брендовъ, истории дизайна и упаковки»;

Художественный музей «Родники», «Образовательный центр № 8», город Ивантеевка.

Реклама — это сегмент экономики, который проектно и финансово поддерживает почти все ключевые направления креативной индустрии.

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков: Одна из ключевых задач АКАР — популяризации рекламы, но есть еще одна важная вещь. Это культурный код, про который мы в этом году будем говорить, потому что очень немногие в нашей стране, в деловой среде, знают о том, что российской профессиональной рекламе 145 лет. Мы хотим, чтобы рекламу начали правильно воспринимать. Я люблю рекламу. Мне хотелось бы, чтобы о той ценности, которая несёт в себе реклама, о том, как она влияет на культуру, экономику и индустрию, узнало как можно больше людей в нашей стране. Именно поэтому мы делаем выставку, именно поэтому она абсолютно открыта для всех!

Команда ГУМа: В этот особенный год мы отмечаем два важных юбилея — 145 лет российской профессиональной рекламной индустрии и 130 лет со дня открытия Государственного универсального магазина. Эти два события тесно связаны друг с другом, ведь ГУМ всегда был и остается площадкой для самых креативных и необычных рекламных проектов. Поэтому проведение такой выставки в наших стенах это взаимное влияние и поддержка. ГУМ, как символ статуса и престижа, всегда привлекал внимание рекламодателей, которые стремились представить свои продукты и услуги на этой престижной площадке. В свою очередь, реклама помогала ГУМу привлекать новых посетителей и поддерживать свой имидж среди широкой аудитории. Мы с нетерпением ждем проведения юбилейной выставки рекламы и уверены, что она станет ярким событием для всего делового сообщества. Желаем всем участникам и гостям вдохновения и творческих успехов!

Выставка пройдет в демонстрационном зале ГУМа.

Вход свободный за исключением 13 ноября. Именно в этот день состоится торжественное открытие экспозиции; событие станет частью юбилейной недели рекламы в Москве.

Официальный сайт выставки.

Партнеры проекта: коммуникационная группа АДВ, Группа Игроник, ГК Родная Речь, Media Instinct Group, Media Direction Group, NMi Group, ОККАМ, OMD OM Group, Russ Outdoor

Официальная площадка выставки: ГУМ