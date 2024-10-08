На НРФ’8 обсудят эффективность интерактивной рекламы Деловую программу откроет День Digital и AdTech

В этом году старт основной программы Национального рекламного форума состоится 13 ноября в Москве. Работа участников начнется с проведения Дня Digital и AdTech, который пройдет при поддержке Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Как технологии меняют традиционные модели взаимодействия брендов и потребителей? Какие инструменты и подходы помогают в проведении глубокого анализа целевой аудитории на фоне изменившейся экономики? Что происходит с ландшафтом социальных сетей и стриминговых сервисов? Поиск ответов на эти и другие вопросы ляжет в основу первого дня НРФ'8.

В настоящее время преодоление дефицита цифрового инвентаря в интерактивной рекламе через опыт экосистемных игроков в разработке новых продуктов является одним из ключевых факторов технологического развития отрасли. Работа в этом направлении может обеспечить основу для роста индустрии, так как бренды заинтересованы в сохранении качественного контакта с аудиторией без включенных VPN-сервисов или встроенных блокировщиков рекламы. Успешное развитие диджитал и AdTech требует единых усилий бизнеса и специалистов.

Члены АРИР обсудят вызовы в интерактивной рекламе сегодня

По оценкам экспертов, объем оборота товаров в e-com в 2024 году вырастет еще более чем на треть, а рекламная выручка прирастет не менее, чем на 75%. Такая тенденция складывается за счет развития монетизации инвентаря игроков, так как их рекламная выручка опережает темпы роста показателя общего объема оборота товаров почти в два раза. В этом году на большом E-COM-саммите председатели комитета АРИР по E-Retail Media при активном участии главных участников сегмента рассмотрят экосистему E-Retail Media, новые предложения от площадок, затронут вопросы прозрачности аналитики и маркировки рекламных материалов.

Модераторы E-COM-саммита:

Андрей Волков, председатель рабочей группы E-Retail Media в АРИР, операционный директор Easy Commerce;

Надежда Шилова, сопредседатель комитета АРИР по E-Retail Media.

Программа саммита будет состоять из трех дискуссионных частей, позволяя услышать мнение всех заинтересованных сторон, задействованных в электронной коммерции — клиентов, площадок и агентств.

Взаимодействие между брендами, потребителями и технологиями создает сложную динамику, где каждое действие одного элемента влияет на поведение остальных. В сессии комитета АРИР по AdTech Innovations&Startups эксперты обсудят следующие вопросы:

Как брендам сохранить баланс между инновациями, аутентичностью и эффективностью?

За счет чего AdTech-платформы могут помогать лучше понимать и предугадывать потребности потребителей?

Модерировать дискуссию будут сопредседатели комитета по AdTech Innovations&Startups АРИР:

​​Елена Коршак, директор акселерационных программ OKKAM ;

; Иван Парышев, CEO&Сo-founder AstraLab.

Вопросы развития экономики данных — еще один важный приоритет и вызов для игроков интерактивной рекламы. Согласно оценкам экспертов, объём рынка данных в России может вырасти до 1,6 трлн рублей в течение двух лет.

На площадке НРФ'8 комитет АРИР по Big Data&Programmatic предложит инструменты для эффективного решения маркетинговых задач бизнеса. Индустрия переживает ренессанс интереса к работе с разными типами данных (DMP, ретейлеры). Эксперты раскроют подходы к работе с большими данными, расскажут о рабочих инструментах и покажут примеры их использования. В дискуссии примут участие:

Анжела Федорченко, вице-президент АРИР, сопредседатель комитета по Big Data&Programmatic, генеральный директор Weborama (модератор);

(модератор); Ярослав Варзанов, перфоманс-директор i.com ;

; Артем Аманов, руководитель по медиапланированию и размещению рекламы «ТуТу»;

Марина Сафонова, руководитель по цифровым коммуникациям H&N;

Юрий Киреенко, руководитель направления по работе с данными «Юнилевер Русь» и другие.

Также гости первого дня НРФ узнают, какие изменения произошли на рынке программатик, динамику роста сегмента и как на запросы брендов отвечают рекламные платформы. О программатик-решениях расскажет Александр Папков, вице-президент АРИР, сопредседатель комитета по Big Data&Programmatic, директор по инновациям группы АДВ , совместно с ведущими экспертами.

Согласно результатам совместного АКАР, АРИР и РОЦИТ, отечественный рынок социальных сетей медленно, но верно вытесняет западные аналоги. Этому способствует рост интереса к отечественным социальным сетям и онлайн-платформам со стороны разных аудиторий, в том числе на фоне эффекта «цифровой миграции» пользователей на отечественные платформы, которые адаптированы под запросы аудитории. Зарубежные соцсети приходят в упадок на российском рынке по рекламным возможностям. О том, что происходит с видеорекламой с точки зрения просмотров, измерения и потребления контента расскажут участники комитета АРИР по Digital Video Ad совместно с другими игроками рынка.

Какие возможности открывают новые медиа?

Доступность интернета и расширение технологических возможностей способствует развитию новых медиа, открывающих дополнительные инструменты для рекламных агентств и их клиентов.

Обзор Telegram как новой площадки для креатива, рекламы и коммуникации представят специалисты МТС Ads:

Никита Фоминов, директор по развитию бизнеса МТС Ads;

Татьяна Ковалевская (Долдо), директор департамента продаж рекламных продуктов и технологий МТС Ads и другие представители рекламного рынка.

Участники сессии узнают обо всех тонкостях запуска рекламных кампаний в неперегретом канале, в том числе, как найти аудиторию для таргета и повысить эффективность вложений. Модерировать дискуссию будет Артем Пуликов, коммерческий директор МТС Ads.

Ретейл-медиа признаны ключевым трендом ближайших лет, так как успели произвести революцию на рекламном рынке. На сессии от X5 Mediа обсудят эффективность канала, вспомнят лучшие кейсы из мировой практики и проанализируют влияние ментальности на восприятие инструмента.

Программа Дня Digital и AdTech охватывает все сферы реализации рекламных кампаний в интернете: меры поддержки среднего и малого бизнеса, развитие инструментов, технологических платформ, вопросы развития искусственного интеллекта, стратегии работы с онлайн-каналами, применение креативных механик и многое другое. Такой подход позволит создать условия для создания более устойчивых бренд-стратегий и сформировать медиаплан, ориентированный на достижение бизнес-результатов.

Регистрация на НРФ'8 и вся информация о событиях недели рекламы доступна на сайте.

Организаторы: АКАР, АРИР, РАМУ, ЦРБК

Титульный партнер: ГПМ РЕКЛАМА (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»)

Генеральный стратегический партнер: Wildberries&Russ

Генеральный партнер: СберСеллер

Технологический партнер: МТС Ads

Генеральный Fintech-партнер: «Т-Банк»

Партнеры: Media Instinct Group, OMD OM Group, СберМаркетинг, MEDIA DIRECTION GROUP , NMi Group , OKKAM, «Группа Игроник», коммуникационная группа АДВ, медиагруппа РИМ, «Национальная Медиа Группа», X5 Media, Авито, SberDevices, НРА, исследовательская компания Mediascope, медиагруппа SkyAlliance , билайн Adtech, ВГТРК, коммуникационная группа LBL, «Ozon Реклама», рекламный холдинг Group4Media , Digital Alliance, «МегаФон ПроБизнес», VK , i.com, Mera (by Okkam), IKS (by Okkam), «Яндекс Реклама», Kokoc Group , Platforma , сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», Hybrid , D Innovate Group, диджитал-агентство Think Mobile , сейлз-хаус «Экран», Go Mobile , MALLTECH LAB, «Трансмедиа»

Официальная площадка Форума: «КАРО 11 Октябрь»

Партнер по полиграфии: Zeta print Zcard

Партнер по регистрации: А5000

Social media partner: Radar

Медиапартнеры:

Единый индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Официальный деловой партнер: РБК

Стратегический партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»

Ведущий информационный партнер: «Российская газета»

Эксклюзивный медиахолдинг: Independent Media

Ключевой новостной партнер: «Известия»

Информационный радиопартнер: «Питер FM»

Медиапартнеры: НТВ, «Сноб», «Шкулев Медиа Холдинг», телеканал 360, «Вечерняя Москва», «Деловой Петербург», Adplay

OOH-партнеры: LBL, компания «ЭФИР»

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Индор-партнеры: РА «Хайлайтс», Indoor TV, INGROUP

Индустриальные партнеры: АКМР, СОНР

Региональные партнеры:

Региональный медиапартнер: АО «ТАТМЕДИА»

Региональные outdoor-партнеры: Intronic, Port-Media, Мост, Prime, PERSPEKTIVA