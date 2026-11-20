Как меняется роль физического магазина, когда покупатели все чаще выбирают или заказывают товары онлайн, а привычной навигации уже недостаточно для привлечения внимания? ГК «Детский мир» решила проверить новую модель организации крупного детского магазина, может ли торговое пространство объединить в себе традиционный магазин, среду для семейного досуга и пространство получения онлайн-заказов. Для этого компания совместно с австрийским брендинговым агентством Retail Branding разработала новую концепцию флагманского магазина в московском ТРЦ Columbus. Команда «Детского мира» рассказала Sostav, какие задачи стояли перед командой, какие решения легли в основу проекта и как изменились показатели посещаемости после реконструкции.

От торгового зала к пространству взаимодействия

Традиционная модель детского магазина строилась вокруг ассортимента: покупатель приходил за конкретным товаром, ориентировался в категориях, выбирал нужную позицию и совершал покупку. Однако развитие электронной торговли изменило сценарии взаимодействия с ретейлерами. Сегодня товар можно заказать онлайн, сравнить характеристики и цены, не выходя из дома. Поэтому физическому магазину важно предложить покупателю дополнительную ценность.

В детском ретейле задача усложняется особенностями аудитории. Родитель оценивает качество, стоимость и практичность товара, а ребенок во многом ориентируется на эмоции, визуальное восприятие и возможность взаимодействовать с понравившейся вещью. При этом оба участвуют в принятии решения о покупке.

Перед «Детским миром» стояла задача пересмотреть привычную организацию торгового пространства и объединить интересы двух аудиторий. Магазин должен был оставаться удобным местом для покупок, но одновременно становиться пространством, в котором ребенку интересно находиться, а родителю комфортно выбирать товары.

Для проверки нового подхода компания выбрала флагманскую площадку в ТРЦ Columbus в Москве. Площадь магазина составляет более 2,8 тысяч кв. м.

Цель проекта — разработать и протестировать концепцию крупного детского магазина, которая объединяет функциональность торгового пространства, эмоциональное взаимодействие с покупателями и цифровые решения.

Среди основных задач были:

пересмотреть планировку и навигацию торгового зала;

создать условия для самостоятельного взаимодействия детей с товарами;

объединить онлайн- и офлайн-сценарии обслуживания;

интегрировать игровые и мультимедийные элементы в покупательский маршрут;

сохранить узнаваемость бренда «Детский мир» при обновлении визуальной концепции.

Как разрабатывали новую концепцию

Для разработки новой концепции «Детский мир» привлек австрийское брендинговое агентство Retail Branding. Перед командой стояла задача обновить торговое пространство, сделав его удобным для покупателей и привлекательным для детей. Поэтому работа охватила не только визуальное оформление, но и ключевые элементы магазина: освещение, торговое оборудование, навигацию, выкладку и промозоны.

В основу концепции команда заложила философию Hygge — скандинавское представление об уюте, комфорте и удовольствии от повседневных вещей. Это позволило сформировать более теплую и располагающую атмосферу. В интерьере использовали сочетание дерева и металла, спокойную цветовую гамму и мягкое освещение. Чтобы сохранить детскую направленность пространства, лаконичный дизайн дополнили игровыми домиками, сказочными сюжетами и тактильными элементами.

При организации торгового зала команда отказалась от привычной системы последовательных рядов стеллажей в пользу тематических зон. Такой подход превратил перемещение по магазину в часть покупательского опыта: высотные конструкции в виде сказочных замков и игровые элементы встроили непосредственно в маршрут. Одновременно важно было обеспечить хорошую обзорность и свободное движение посетителей. Для этого входную группу сделали открытой, проходы — широкими, а высокие потолки позволили сохранить ощущение простора и удобство передвижения с детскими колясками.

Особое внимание уделили взаимодействию детей с пространством. Команда решила интегрировать игровые механики непосредственно в интерьер, чтобы занять маленьких посетителей во время похода за покупками. На колоннах разместили тактильные головоломки, крестики-нолики и развивающие элементы. В примерочных установили зеркала с ростомерами на уровне ребенка, чтобы дети могли самостоятельно рассматривать себя в новой одежде.

Изменился и принцип выкладки: невысокие торговые конструкции сделали часть ассортимента доступной для детей. Это позволяет маленьким покупателям самостоятельно изучать товары, а взрослым — выбирать их вместе с ребенком.

Для категорий, где важна возможность оценить товар до покупки, предусмотрели демонстрационные решения. Прозрачные шоу-боксы с собранными моделями игрушек позволяют рассмотреть их без упаковки, оценить масштаб, детали и функциональность. Аналогичный подход применили в зоне Mobicaro с машинками и радиоуправляемой техникой.

Цифровые технологии и новый покупательский маршрут

Важной частью проекта стало объединение физического и цифрового опыта. Мультимедийные решения интегрировали непосредственно в торговый зал: у входа разместили крупный экран, на торцах стеллажей установили панели с информацией о новинках и популярных товарах, а электронные топперы над промозонами сделали инструментом оперативного обновления рекламных материалов.

Это позволило адаптировать коммуникацию к сезонным потребностям покупателей. Например, во время подготовки к учебному году на экранах транслировалась кампания «Снова в школу».

Отдельно пересмотрели организацию получения онлайн-заказов. Зону самовывоза построили по принципу «умного склада»: товары распределены по секторам, а цифровые экраны помогают покупателям быстрее находить нужные ячейки.

При этом предусмотрели два варианта маршрута. Первый позволяет быстро забрать заказ и покинуть магазин. Второй проходит через торговый зал и дает возможность ознакомиться с ассортиментом по пути к зоне выдачи.

Кассовую зону также адаптировали под разные покупательские привычки. Наряду с классическими кассами установили терминалы самообслуживания, а для получения заказов из интернет-магазина и приложения предусмотрели отдельную стойку.

В результате магазин объединил несколько сценариев: покупку непосредственно в торговом зале, самостоятельную оплату, получение интернет-заказа и знакомство с ассортиментом во время визита за онлайн-покупкой.

Результаты: как изменилась посещаемость

Магазин возобновил работу после реконструкции в августе 2026 года. Первым полным календарным месяцем работы в новой концепции стал сентябрь. Уже по итогам этого периода компания зафиксировала положительную динамику посещаемости.