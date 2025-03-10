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18+
10.03.2025 в 18:00

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за поездки на такси для семей с детьми

НДФЛ одного из родителей будет меньше на сумму поездок в такси

В России могут ввести налоговый вычет за поездки на такси для семей, у которых есть дети. Такую инициативу сейчас прорабатывают в Госдуме, пишет ТАСС.

Налоговый вычет может покрывать разницу в стоимости поездок на такси с детьми и без них. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) матери или отца будет меньше на сумму поездок в такси.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обязательной комплектации всех такси двумя детскими креслами. Кроме того, власти близки к решению проблемы «детского» тарифа (сейчас пассажиры с детьми платят больше за поездку в такси, чем те, кто едут одни). Власти находятся в тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, чтобы решить этот вопрос.

Также стало известно, что правительство намерено поддержать законопроект о двукратном увеличении штрафов за нарушение правил перевозки детей. Сейчас водителей штрафуют на 3 тыс. руб., должностных лиц — на 25 тыс. руб., юридических — на 100 тыс. руб., сообщает «Интерфакс».

В России также могут ввести штрафы для агрегаторов такси за передачу заказа водителям, не имеющим действующего разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Такой законопроект группа депутатов внесла в Госдуму.

Госдума законопроект Дети
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