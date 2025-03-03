В Госдуме предложили ввести новые штрафы для агрегаторов такси

В России могут ввести штрафы для агрегаторов такси за передачу заказа водителям, не имеющим действующего разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Такой законопроект группа депутатов внесла в Госдуму. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Индивидуальных предпринимателей хотят штрафовать на 30−50 тыс. руб., юридических лиц — на 300−500 тыс. руб. За повторное нарушение штрафы для ИП составят 70−100 тыс. руб., для юрлиц — 500−700 тыс. руб.

За введение потребителей в заблуждение о качестве и безопасности услуг по перевозке пассажиров юрлиц планируют штрафовать на 300−700 тыс. руб.

Штрафы для таксистов, управляющих автомобилем без прав, составят 15−20 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число новых компаний в сфере таксомоторных перевозок. Причиной стало ужесточение требований к таксистам.