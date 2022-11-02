Макс +100500 и Виктор Логинов: «Че!» представил новый телесезон

Фундамент эфирной сетки ЧЕ! — проекты собственного производства, благодаря которым телеканал не зависит от закупного контента. В 2022−2023 году «Че!» продолжит развивать два основных направления: экшн-реалити и развлекательные шоу. Осенью канал уже презентовал новые сезоны флагманских проектов: реалити «Решала», «Заступницы», «Охотники» и «Опасные связи». Однако зрителей ждёт премьера еще четырех развлекательных проектов — шоу «Большой Кэш» с Виктором Логиновым, «iТопчик» с Максом Голополосовым и «Клуб обаятельных животных» с актрисой дубляжа Дарьей Блохиной. Подробности — в материале Sostav.

Елена Карпенко, директор телеканала «Че!»: В этом году «Че!» отпраздновал четыре года под девизом «ЯрЧЕ!». За это время мы расширили аудиторию: программы всё больше привлекают женщин и молодых телезрителей. Новые проекты должны соответствовать их ожиданиям: быть свежими, сочными, интригующими. Именно поэтому осень на «Че!» будет порой развлекательного контента.

«Большой кэш»

«Че!» завершил съемки провокационного шоу «Большой Кэш» для решительных и отчаянных людей, готовых на невероятные поступки. Ведущим проекта стал актёр Виктор Логинов. Широкую известность он получил благодаря роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе». Параллельно с работой в театре и кино он реализовался как телеведущий.

В «Большом Кэше» две команды из трёх человек будут бороться за денежный приз, выполняя самые неожиданные задания. Каждому из участников придется столкнуться лицом к лицу с самым страшным кошмаром в своей жизни, чтобы получить выигрыш. Телезрители увидят, на что готовы пойти люди ради победы: участники будут есть гусениц, лежать в ванне со змеями, собирать тараканов голыми руками и брить голову налысо.

Елена Карпенко, директор телеканала «Че!»: Нам хотелось сделать проект максимально народным. Поэтому главными героями «Большого Кэша» стали не звёзды и блогеры, а реальные люди. Шоу больше напоминает наши реалити, где невозможно предугадать, как будут развиваться события. Да, «Большой Кэш» — это развлекательное игровое шоу, но в действительности оно намного глубже. Проект затрагивает важные психологические механизмы: защиты, мотивации, принятия или, наоборот, отрицания. Все эмоции и реакции людей настоящие, именно поэтому наблюдать за ними так интересно.

«iТопчик» с Максом Голополосовым

«iТопчик» — юмористическое шоу с Максом Голополосовым. Он просматривает популярный блогерский контент и комментирует его в своей неповторимой манере. Соведущим проекта стал Петр Гланц — «Мистер Голос» — один из самых известных актеров дубляжа. Его голосом говорят Дэдпул, Тирион Ланнистер из «Игры Престолов» и коммандер Спок из «Звёздного пути».

Вместе ведущие обозревают всё самое интересное, что есть в сети, а попутно соревнуются в остроумии, шутят и подкалывают друг друга.

Максим Голополосов, блогер и ведущий: Каждый день блогеры заливают в интернет гигабайты видео, и надо сильно постараться, чтобы добраться до самого интересного. Поэтому есть «iТопчик»! В шоу нет проходных роликов, только самые сливки! Первая задача — находить топовый контент, на который можно залипнуть вечерком после работы. А вторая — опережать тренды и показывать зрителю то, о чём скоро будет говорить весь мир.

«Утилизатор» с Юрием Сидоренко

Новый сезон легендарного автомобильного проекта выходит на новый уровень. Во-первых, утилизация на экране станет еще эффектнее благодаря участию большой команды каскадеров. А во-вторых, игровое шоу на «Че!» теперь не просто расчищает улицы от автохлама, но и борется за экологическую безопасность.

«Утилизатор» — шоу на телеканале «ЧЕ!» в жанре викторины. Основная цель проекта — помочь навести порядок в городах России и очистить улицы от железного мусора. Участниками становятся владельцы старых автомобилей. При правильном ответе на все вопросы они могут заработать неплохую сумму и решить — тратить их на ремонт или оставить деньги себе, избавившись от авто.

Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий шоу «Утилизатор»: Для того, чтобы правильно избавиться от ржавого авто, нужно пройти огонь и воду: собрать документы, посетить кучу инстанций, а в конце еще и заплатить. Не все готовы тратить на это время и силы. Мы с телеканалом «Че!» избавляем людей от головной боли и берем все заботы на себя. В новом сезоне утилизация будет выглядеть еще эффектнее: взрывы, полеты и такие каскадерские трюки, что дух захватывает! Ремонтировать автомобиль или утилизировать — личный выбор каждого. Главное, что наша работа делает улицы чище.

«Клуб обаятельных животных» с Дарьей Блохиной

Самая мимимишная программа на всём телевидении от создателей «+100500» и «iТопчик». Ведь скетчи и зарисовки о животных никого не оставляют равнодушными. Ведущая проекта — очаровательная актриса дубляжа Дарья Блохина. Она умеет имитировать голоса животных: чирикать как птичка, пищать как мультяшный бурундучок и рычать как грозный лев. Окажись актриса в дикой природе, её могли бы легко принять за свою.

Четыре года Дарья проработала теле- и радиоведущей, а сейчас занимается озвучиванием рекламы, фильмов и сериалов. Так, в 2022 она подарила голос умной колонке «Люсе» из одноименного сериала с Данилой Козловским.

Достаточно было одной вспышки, чтобы сделать её популярной в интернете. Вместе с друзьями и коллегами по цеху Дарья записала серию роликов «Актеры озвучания», которые быстро завирусились. На видео актеры дубляжа болтают на отвлеченные темы «сериальными» голосами. Серия набрала столько просмотров, что друзей пригласили на шоу «Вечерний Ургант».

Дата премьеры «Клуба обаятельных животных» будет объявлена позже в соцсетях и на сайте телеканала «ЧЕ!».

Новый сезон — новые планы

Сейчас в производстве находятся проекты, премьера которых будет в следующем телевизионном сезоне. «Че!» планирует создавать новые экшн-реалити «Притворщики» и «Антимагия».

«Притворщики» — реалити о людях, которые выдают себя за тех, кем не являются на самом деле. Как жить дальше, если знаешь, что муж живет на две семьи? Что делать, если близкий друг оказался лжецом? Как уйти от абьюзивного партнера? Ведущий проекта не только проведёт расследование, но и покажет, как распознать корысть, патологических лжецов, лицемеров и людей, склонных к нездоровым отношениям. А также посоветует, как правильно и безопасно решить проблему.

«Антимагия» — реалити, в котором профессиональный психолог выводит псевдомагов на чистую воду. Он и его помощницы испытывают на себе магические услуги: гадание на картах, привороты, альтернативное лечение, астрологические консультации. В финале каждого выпуска команда проекта дает экспертную оценку: действительно ли у человека есть сверхспособности или его магия — обычные трюки? В «Антимагии» зрители узнают, как «волшебники» манипулируют людьми, на чём строят свои аферы и как защититься от их влияния.

В этом году телеканал «Че!» начал сотрудничество с телевизионным творческим объединением «Амик». В ближайшее время начнутся съемки проектов, о которых канал заявит в следующем сезоне.