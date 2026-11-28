Британский телеканал BBC решил вернуть на экраны культовое автомобильное шоу Top Gear. Главным ведущим обновленного проекта станет знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи. Производство программы начнется в 2027 году, а премьера запланирована на 2028-й, сообщает BBC.

Рамзи не впервые появляется в Top Gear, ранее он трижды участвовал в программе в качестве гостя. Теперь ему предстоит возглавить новое шоу. Компанию телеведущему составят другие участники, имена которых пока не раскрываются. При этом создатели подтвердили возвращение Стига — загадочного гонщика в белом шлеме, ставшего одним из символов проекта.

Выбор Рамзи не случаен. Помимо кулинарии, он давно увлекается автомобилями и автоспортом, имеет гоночную лицензию и собственную коллекцию машин. В BBC рассчитывают, что его харизма и узнаваемость помогут привлечь к проекту новую аудиторию.

Top Gear не выходил на экраны с 2022 года. Производство остановили после серьезной аварии с участием бывшего ведущего Эндрю Флинтоффа. Во время съемок на испытательном треке автомобиль телеведущего перевернулся, в результате чего он получил тяжелые травмы лица и ребер.

До этого мировую популярность программе принесло трио Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. После их ухода BBC несколько раз меняла состав ведущих, однако прежнего успеха проекту вернуть не удалось.

В обновленном формате зрителям обещают сохранить путешествия, автомобильные испытания и зрелищные трюки. При этом BBC подчеркивает, что не собирается просто копировать старую версию шоу. По словам управляющего директора BBC Studios Entertainment Сьюзи Лэмб, речь идет о новой главе Top Gear, а не о ностальгическом перезапуске.