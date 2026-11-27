Осенью 2026 года банк ПСБ совместно с АО «А2» создали два крупных и разных по формату проекта. На телеканале РЕН ТВ вышел цикл межпрограммных заставок «История российского предпринимательства», а на НТВ — масштабное шоу «Ты в деле».

«История российского предпринимательства» с ПСБ: от империи до наших дней за 30 секунд

С 26 октября по 13 декабря 2026 года на РЕН ТВ выходит многосерийный цикл межпрограммных заставок «История российского предпринимательства». Банк ПСБ совместно с производителем АО «А2» создали не просто рекламу, а 23 уникальных ролика, которые уже успели занять место в эфирной сетке как самостоятельный контент.

Креативная концепция роликов: прошлое — наш главный учитель.

Решение о запуске проекта продиктовано глубоким анализом культурного кода страны: сейчас в России активно поддерживаются инициативы, рассказывающие о прошлом. Креативная идея лаконична, но скрывает в себе глубокие смыслы: чтобы вдохновить настоящее, стоит обратиться к прошлому, а именно — к временам Российской империи. Так, чтобы вдохновить современных бизнесменов, ПСБ обратился к истории предпринимателей прошлого.

Авторы сериала подошли к этой теме не с позиции сухого пересказа фактов, а сквозь призму живой и личной истории человека. Каждый ролик — это 30-секундная видеоновелла о предпринимателе, начинавшем с нуля: Николай Путилов построил заводы, Савва Морозов поднял текстильную империю, Надежда Ламанова одела императорский двор. В многосерийном цикле представлены предприниматели из самых разных отраслей, среди героев не только мужчины, но и женщины, кто-то из крестьян, кто-то из мещан. Они сомневались, сталкивались с недоверием и непредсказуемостью рынка, но сделали шаг, и их имена навсегда вошли в историю.

Мостик из прошлого в настоящее прост: у предпринимателей прошлого были смекалка и целеустремленность, у современных бизнесменов, кроме этого, есть ПСБ: касса 3-в-1 и кредит онлайн без визита в банк. Задача — показать современным предпринимателям, что построить бизнес в России реально в любые времена, главное найти смелость для старта.

Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ: Современный зритель уже привык к коротким форматам видео, и просмотр длинных информационно-перегруженных роликов нередко вызывает у него отторжение. Именно поэтому жанр коротких видеоновелл хронометражем 30 секунд — это идеальный баланс: достаточно времени для того, чтобы рассказать пронзительную историю профессионального взлета, но в то же время достаточно коротко для того, чтобы удержать внимание до конца. Кроме того, в этот лаконичный формат мы смогли нативно интегрировать продукты для бизнеса от ПСБ, которые в современном мире помогают предпринимателям успешно развивать свое дело.

Изображений многих предпринимателей прошлого не сохранилось, поэтому нейросети буквально вернули их к жизни: на один достоверный образ задавали около 10 уточняющих запросов — от фактуры сюртука до света купеческой лавки. ИИ стал инструментом, но жизнью и актуальностью истории наполнили люди. «Мы создали рекламный продукт с мощным образовательным эффектом. ИИ позволил нам буквально вернуть лица героям, от которых почти не осталось фотографий. Технология дала скорость, но жизнью эти истории наполнили люди», комментирует Егор Погорелов, креативный директор «А2 Креатив».

Проект соединил инфотейнмент и уважение к истории предпринимательства.

«Ты в деле» на НТВ: бизнес-кейсы предпринимателей России

Если РЕН ТВ обращается к истории, то НТВ делает акцент на реальности. С 21 ноября по 26 декабря в эфире канала идет масштабный проект «Ты в деле».

Узнаваемым символом шоу уже стала брендированная фура, проехавшая по городам России с целью поиска предпринимателей.

Механика отборочных выпусков шоу выстроена в два раунда:

Первый — питчинг. Если проекты участников смогли заинтересовать членов жюри, то на «Лестнице успеха» загораются все ступени, — это означает проход в следующий этап шоу.

Второй раунд — «бизнес в деле». В нем предприниматели должны заинтересовать реальных потребителей. Победитель проходит в суперфинал, где поборется за главный денежный приз проекта.

В отличие от форматов шоу, в которых участники борются за выживание своего дела в агрессивной среде, «Ты в деле» — это проект-созидатель. Через свет, музыку и драматургию кадра авторы превращают каждую историю в захватывающее театрализованное представление. Егор Погорелов комментирует: «"Ты в деле" получился совсем не классическим соревновательным предпринимательским проектом. С уверенностью могу сказать, что у нас получилось настоящее тэлэнт-шоу (конкурс талантов). В сериях не показаны подробные отборы участников, огромный объем работы по кастингу проделан за кадром. В эфир мы взяли самых ярких, самобытных и достойных! И у каждого было достаточно времени для полноценной презентации своего проекта. Яркий показатель того, что отобраны именно работающие идеи, — контракты, которые члены нашего жюри заключали с участниками проекта прямо по ходу съемок!».

За каждой живой эмоцией участников проекта и личной историей успеха стоит нечто большее. Многие проекты участников шоу имеют глубокую социально значимую миссию. Речь идет о разработках и продуктах, которые напрямую влияют на качество жизни людей, помогают адаптироваться к новым условиям и обеспечивают комфорт в обычной жизни. Это тот сегмент малого и среднего бизнеса, где успех неразрывно связан с заботой и вниманием к окружающим. Например: проект по производству оболочки для протезов, цель которого заключается в изменении восприятия людей с инвалидностью через красивый дизайн и современные технологии; проект, в рамках которого предприниматель разрабатывает и производит краниальные ортезы, помогая малышам с позиционными деформациями черепа восстановить симметричную форму головы.

Анна Груздо, директор департамента маркетинга ПСБ: Проект «Ты в деле» меняет формат общения ПСБ с целевой аудиторией предпринимателей. ПСБ в данном проекте — не абстрактная структура, а банк с человеческим лицом, который становится помощником на пути создания и развития бизнеса. Мы искренне верим в участников проекта, а также стараемся дать им реальную поддержку, которая возможна благодаря современным финансовым инструментам ПСБ: при оформлении расчетного счета с годовой выгодой до 27% — эквайринг за 27 руб. без комиссии, вклад под 14% годовых для уверенного развития дела.

Через свет софитов НТВ, реальную поддержку банка ПСБ и драматургию, созданную АО «А2», зрители увидят главное: малый и средний бизнес — это фундамент, на котором держится качество жизни каждого из нас. Шоу «Ты в деле» стало полноценной платформой для поддержки малого и среднего бизнеса из различных регионов страны.

Команда проекта:

Банк ПСБ (клиент)

АО «А2» (агентство и продакшен)