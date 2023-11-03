На месте Adidas откроется Lamoda

Lamoda арендует помещения в России, которые ранее занимал Adidas. Первые магазины Lamoda Sport откроются до конца этого года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Евтухов сообщил, что представители онлайн-ритейлера уведомили Минпромторг о своих планах. Компания намерена открыть первые магазины до конца этого года, а всего в течение трех лет появится 300 точек.

При этом товары Adidas также будут продаваться в новых магазинах — как и многие другие, так как Lamoda позиционируют себя как мультибрендовый магазин.

Ранее стало известно, что права на субаренду торговых помещений Adidas выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. Сообщалось, что магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием. На магазины Adidas в России также претендавали FLO Retailing и Daher Group.