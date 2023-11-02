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02.11.2023 в 08:00

Магазины Adidas откроются весной 2024 года под новым названием

Бизнес в стране будет развивать владелец «Стокманна» Яков Панченко

Магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием. Однако оно пока ещё не известно, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталии Кермедчиевой.

Ранее стало известно, что права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. «Они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно», — пояснила Кермедчиева.

Она отметила, что магазины бренда откроются уже весной под нейтральным названием. По её словам, в 2024 году в РФ будут перезапущены десятки магазинов Adidas, открытия начнутся с Москвы.

Ассортимент магазинов не изменится, а цены увеличатся в пределах 20%, прогнозируют в Союзе торговых центров.

Напомним, в марте прошлого года Adidas приостановил деятельность в России. Розничные магазины сети закрылись 14 марта. В октябре того же года компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране.

adidas
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