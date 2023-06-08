На магазины Adidas в России претендуют FLO Retailing и Daher Group

Турецкая FLO Retailing и ближневосточная Daher Group ведут переговоры о покупке российского бизнеса Adidas c немецкой компанией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники среди консультантов по недвижимости.

По словам собеседников издания, переговоры находятся «на продвинутой стадии» — отсеялось большинство кандидатов. Закрытие сделки планируется к осени, говорят они.

Adidas изучает два варианта дальнейшего развития событий для российского бизнеса сети спортивных товаров, знают собеседники газеты.

Первый — магазины в России переименуют так, чтобы сохранить ассоциацию с брендом (например, как Alshaya Group поступила с магазинами Mothercare — теперь работают как Motherbear). В этом случае сеть будет продавать привезённый параллельным импортом оригинальный товар.

Второй вариант — перезапуск сети в формате Inditex (более 200 магазинов группы купила Daher Group), когда на месте Zara, Bershka, Pull & Bear открылись новые, никак не связанные с компанией бренды, поясняют консультанты.

Adidas, как и другие глобальные компании, объявил о приостановке работы в России и временном закрытии розничных магазинов в марте 2022 года. В октябре того же года компания приняла решение окончательно свернуть бизнес в стране.

Как пишут «Ведомости», в Adidas подтвердили, что эта процедура продолжается. Представитель компании не опроверг информацию о том, что компания ищет покупателя и ведёт переговоры с FLO Retailing и Daher Group.

«Приоритет для Adidas сейчас — ответственный подход к процессу и поддержка сотрудников и партнёров, которых затрагивает это решение», — сказал он.

Магазины Adidas в России были закрыты в марте прошлого года. На конец 2022-го ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком Мосту (весной там открылся флагманский магазин Henderson).

В прошлом году выручка российского подразделения составила почти 25 млрд руб. Показатель упал на 55% год к году. В отчёте материнской компании за 2022 год убытки от сворачивания бизнеса в России оцениваются примерно в €250 млн.