На частотах Euronews запустится «Соловьёв.Live»

Новый телеканал «Соловьёв.Live» Владимира Соловьева будет вещать на частотах, которые раньше занимал канал Euronews. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Ранее информация о запуске появилась в некоторых Telegram-каналах. Там сообщалось, что канал сейчас оформляет разрешительные документы и готов начать сотрудничество с операторами в тестовом режиме. Вещание может начаться уже с 8 апреля.

В пресс-службе проекта информацию подтвердили. Тематика нового телеканала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.

В начале марта YouTube заблокировал каналы «Соловьев Live» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Причиной стало «нарушение условий использования площадки», указывал сервис. А в конце марта Соловьев попал под санкции Евросоюза.

В марте Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала Euronews за размещение «недостоверной информации» и призывов к несанкционированным акциям. Такая мера была принята по решению Генпрокуратуры.