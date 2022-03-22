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22.03.2022 в 05:40

Роскомнадзор заблокировал сайт Euronews в России

Генпрокуратура посчитала, что телеканал распространяет фейки о происходящем на Украине

Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала Euronews за размещение «недостоверной информации» и призывов к несанкционированным акциям. Такая мера принята по решению Генпрокуратуры, сообщает РБК.

Интернет-адрес иностранного телеканала внесен в реестр запрещенной информации Роскомнадзора, доступ к платформе ограничен.

В Роскомнадзоре назвали причинами блокировки систематическое размещение «недостоверной общественно значимой информации» о «специальной военной операции» российской армии на территории Украины и информации с «призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» в России.

Ранее Роскомнадзор по аналогичным причинам заблокировал сайты движения в поддержку прав избирателей «Голос» (внесен Минюстом в реестр общественных организаций — иноагентов), правозащитной организации Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии, изданий Colta, «Новые известия», радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом), израильского «Девятого канала», эстонской Postimees, белорусского «Еврорадио», Bellingcat (признан в России иноагентом) и других.

Роскомнадзор Euronews
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