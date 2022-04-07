«Пухляш» из клипа Little Big стал ведущим нового тревел-шоу на «Муз-ТВ»

23 апреля на МУЗ-ТВ стартует новое тревел-шоу «Приехали» — в рамках проекта Дмитрий «Пухляш» Красилов отправится в путешествие по России. Как отметила Sostav пресс-служба телеканала, ведущий прочертит на карте небанальный маршрут, удивит скрытыми от глаз туристов локациями, раскроет секреты местных жителей, а также расскажет, что привезти из поездки оригинальнее магнитика.

В новом тревел-шоу зрителей «Муз-ТВ» ждёт многосерийная познавательная экспедиция по живописным, мистическим и аутентичным регионам страны, считают авторы проекта.

В первых выпусках «Приехали» Дмитрий Красилов отправится в край шаманов в Улан-Удэ, увидит таинственный Байкал и огромный ледяной город в Якутске, побывает на величественном Тихоокеанском флоте во Владивостоке и посетит много других российских городов.

Дмитрий Красилов, ведущий тревел-шоу «Приехали»: Моя любимая рубрика в программе — еда или, как я её называю, «накормите Дмитрия!». Я открыл для себя столько блюд, которые даже не знал, что существуют! Потому что попробовать лапу медведя, для меня что-то сверхъестественное, и когда я это сделал, подумал: «Господи! Вот так вот, наверное, жить хорошо!». Например, в Якутии столько всего разнообразного, стол просто ломился от яств, которые были предложены — очень круто! Но не будем заострять внимание на еде. О ней я могу говорить вечно!

У «Приехали» от «Муз-ТВ» есть все шансы стать популярным тревел-контентом. Ранее стало известно, что телеканал «Пятница!» отказался от дальнейшего производства проекта о путешествиях по миру «Орёл и решка».