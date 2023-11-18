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18+
18.11.2023 в 16:21

МТС заставили отключить платную раздачу интернета

Оператор выполнит требования ФАС до конца февраля будущего года

МТС отменит плату за раздачу интернета до конца февраля 2024 года, об этом оператор уже уведомил Федеральную антимонопольную службу, говорится в релизе ведомства.

С учетом времени, необходимого для реализации указаний ФАС, ведомство продлило сотовому оператору срок исполнения требований. То есть МТС обязан провести настройку тарифных планов всех абонентов не позднее 29 февраля 2024 года. ФАС также заявила, что отмена платы за раздачу интернета не может считаться основанием для повышения стоимости тарифов.

В ведомстве добавили, что раздача интернет-трафика это лишь использование абонентом функций собственного устройства, а не является услугой оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить.

Добавим, в середине сентября ФАС потребовала от «большой четверки» отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Такое решение было принято в связи с тем, что в антимонопольную службу только в сентябре поступило 186 жалоб потребителей.

«МегаФон», «Билайн» и Tele2 согласились с требованиями регулятора еще в октябре, а МТС тогда заявил об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

МТС
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