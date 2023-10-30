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18+
30.10.2023 в 07:20

Операторы «большой четвёрки» откажутся от платной раздачи интернета

Такое требование выдвинула ФАС

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«МегаФон», «Билайн» и Tele2 согласились отменить платную раздачу интернета с мобильных устройств. Ранее ФАС потребовала от операторов выполнить соответствующее действие. Об этом сообщают «Известия».

В середине сентября ФАС потребовала от МТС, «МегаФона», «Билайна» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Такое решение было принято в связи с тем, что в антимонопольную службу только в сентябре поступило 186 жалоб потребителей.

На выполнение предписания компаниям был дан месяц. Однако в ведомстве сообщили, что сроки исполнения предупреждений продлены «с учетом сроков на техническую реализацию».

Так, «МегаФон» отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах с 23 октября 2023 года. В Tele2 сообщили, что оператор отменит плату для новых подключений абонентов с 22 ноября, а для действующих абонентов — с 19 декабря.

«Билайн» до декабря 2023 года проведет оценку сроков на техническую реализацию возможности прекращения взимания платы за раздачу по тарифным планам с безлимитным интернетом.

МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

Большая четверка
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