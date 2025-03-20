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20.03.2025 в 08:00

МТС закроет видеохостинг Nuum

Ранее сервис провел оптимизацию с помощью увольнений сотрудников и сокращения финансирования

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Видеохостинг Nuum, запущенный МТС в конце 2023 года, будет закрыт уже 1 июня. Технологическую инфраструктуру платформы передадут рекламному подразделению компании, сообщает РБК.

До 1 июня пользователи смогут выгрузить весь необходимый контент. Технологическую инфраструктуру передадут рекламному подразделению МТС AdTech, она будет использоваться для создания рекламной сети видеобаннеров, ориентированной на электронную коммерцию. В частности, движок видеохостинга будет применяться для продвижения товаров на маркетплейсах и классифайдах в форматах, аналогичных «сторис» и «рилзам» в соцсетях, отметили в компании.

Разработчики перейдут в другие подразделения медиабизнеса МТС. Разработанные для Nuum технологии стриминга видео будут использованы в принадлежащем компании онлайн-кинотеатре Kion.

В компании рассказали, что решение о закрытии Nuum принято в связи с новой стратегией трансформации. «В условиях высокой ставки МТС концентрируется на эффективности бизнеса и проектах с быстрой окупаемостью», — утверждает ее представитель.

Напомним, МТС анонсировал запуск собственной видеоплатформы Nuum в декабре 2023 года. В прошлом году МТС вложила 6 млрд руб. в ее развитие. Платформа представляла собой аналог YouTube и TikTok и была ориентирована на пользовательские и блогерские видео как в горизонтальном, так и в вертикальном форматах.

МТС NUUM
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