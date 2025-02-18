МТС оптимизирует затраты на видеоплатформу Nuum

МТС пересматривает стратегию развития своей видеоплатформы Nuum. Оптимизация проходит на фоне увольнений и «существенного сокращения финансирования», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в МТС.

По словам собеседников издания, с начала года команду площадки покинули около 250 человек, что составляет 70−80% ее кадрового состава. Уволившиеся — преимущественно сотрудники отделов маркетинга и контента. В ближайшее время, команду может покинуть и руководитель платформы Наталья Братчикова.

Действующий сотрудник телекомоператора рассказал, что оптимизация проходит на фоне «существенного сокращения финансирования». О закрытии проекта «речь пока не идет», но стратегия ее развития будет скорректирована.

В МТС сообщили, что разработка дополнительного функционала для Nuum и инвестиции в ее маркетинг и контент будут остановлены. «В рамках трансформации группы мы уменьшаем количество экспериментальных и высокорискованных инвестиций до более благоприятной макроэкономической обстановки», — пояснил представитель оператора.

Напомним, видеоплатформа Nuum с пользовательским контентом была запущена МТС в бета-версии в декабре 2023 года. В прошлом году МТС вложила 6 млрд руб. в ее развитие. Однако Nuum продолжает работать в тестовой версии. Ежемесячная аудитория в январе 2025 года составила 3 млн