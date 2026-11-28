Команда нейросети запустила горячую линию в рамках промокампании режима «Действуй!». В основе креативной идеи — знакомство с новыми возможностями «Алисы AI» через телефонный звонок.

Ровно в 12:00 во множестве Telegram-каналов одновременно появились одинаковые публикации, состоящие лишь из кликабельного номера телефона — 8 (495) 260-01-12 . Посты не сопровождались изображениями, пояснениями или упоминаниями бренда. Чтобы узнать, кто стоит за необычной активностью, пользователям Telegram нужно самостоятельно позвонить по номеру.

На звонок отвечает «Алиса AI» и рассказывает о новых возможностях режима «Действуй!»: самостоятельном поиске информации в интернете, звонках от лица пользователя, бронировании столиков в ресторанах, записи на услуги и назначении встреч. Например, по просьбе пользователя нейросеть сможет связаться с рестораном, чтобы забронировать столик, сделать предзаказ, уточнить состав блюд или предупредить об аллергии на определенные продукты.

Так команда «Алисы AI» обыграла одну из новых агентских возможностей нейросети — умение совершать телефонные звонки. Вместо того, чтобы просто рассказать о том, какие задачи нейросеть сможет выполнять по телефону, пользователям предложили самим поговорить с ней.