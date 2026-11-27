«Яндекс Фабрика» запустила собственные интернет-магазины, в которых покупатели могут заказать товары напрямую, познакомиться с коллекциями и узнать о новинках и скидках. Первыми заработали сайты Tuvio, Pragma, Commo и Muted, а также магазин «Яндекс Фабрики» с товарами всех ее брендов. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

На сайтах представлены тематические подборки, которые помогают знакомиться с новыми коллекциями и трендами. Здесь же пользователи могут найти примеры сочетаний вещей и повторить понравившиеся образы.

Также есть рекомендательные ленты: на сайтах брендов они предлагают товары той же марки, в магазине «Яндекс Фабрики» — всех 11 марок.

В планах — запуск программы лояльности со скидками ко дню рождения и специальными предложениями на наборы товаров, а также открытие интернет-магазинов еще пяти брендов «Яндекс Фабрики» — Junion, Nocord, Lunnen, Raskat и Cubits.