МТС регистрирует новый бренд

МТС подала заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа МТС Exolve. Торговый знак можно будет использовать по пяти классам товаров и услуг в международной классификации, сообщают «Ведомости».

Логотип визуально разделен на две части: с левой стороны расположены две красные фигуры, похожие на две половины ромба с усеченными вершинами и белыми прямоугольниками в середине. Справа черным шрифтом указано «MTC Exolve».

Представитель компании не стал называть конкретный проект, для которого регистрируется новый бренд. «Мы зарегистрировали товарный знак на перспективу, пока рано раскрывать подробности», — отметил он.

Глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков считает, что компания будет использовать новый бренд под сквозные направления своей деятельности, как при услугах телефонной и спутниковой связи, так и при разработке различного ПО и сервисов. Кроме того, в последнее время МТС активно развивается в различных сферах, включая кибербезопасность, продажи билетов на мероприятия, веб-сервисы, однако единого бренда под эти направления у оператора сейчас нет, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что МТС инвестировала 200 млн рублей в разработчика Al-решений для бизнеса. МТС и Rubbles планируют запустить совместные продукты на основе рекомендательных моделей, гео- и товарной аналитики, а также инфраструктурных решений для работы с большими данными.