Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

CS-Cart Россия
Осьминожка
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.11.2022 в 11:26

МТС инвестировала 200 млн рублей в разработчика Al-решений для бизнеса

Стартап Rubbles экс-сотрудников «Яндекса» привлёк средства от венчурного фонда оператора

Разработчик Al-решений для оптимизации бизнеса на основе больших данных Rubbles, созданный бывшими сотрудниками «Яндекса», привлёк 200 млн руб. от венчурного фонда МТС. Раунд состоялся в августе 2022 года, его условия компании не раскрывают. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе оператора.

В МТС указали, что получили не более 10% в стартапе. Средства направят на развитие Rubbles в России и СНГ и разработку новых продуктов на основе больших данных для ритейла, HoReCа (гостинично-ресторанный сектор), туризма, недвижимости, промышленности и финансов.

Компании также заключили стратегическое партнёрство. МТС и Rubbles планируют запустить совместные продукты на основе рекомендательных моделей, гео- и товарной аналитики, а также инфраструктурных решений для работы с большими данными.

Партнёрство с Rubbles позволит сократить финансовые и временные затраты на разработку моделей и продуктов, а в долгосрочной перспективе экономический эффект может достичь миллиардов рублей, отметил директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

Сооснователь и руководитель платформы Rubbles Александр Фонарёв считает, что партнёрство с МТС поможет в развитии и расширении как продуктовой линейки, так и инфраструктурных решений разработчика.

Rubbles разрабатывает ИТ-решения для оптимизации технологических и бизнес-процессов на основе анализа данных и искусственного интеллекта, а затем продаёт их крупным клиентам. В 2014 году проект основали бывшие сотрудники «Яндекса» — Никита Блинов, Владислав Лисицкий и Александр Фонарёв. В запуск прототипа платформы они вложили 2 млн руб. из личных средств.

В декабре 2021 года Rubbles привлёк $6 млн от «Эльбрус Капитал» и FinSight Ventures на создание новых продуктов и международную экспансию. В 2022 году Rubbles планировал выходить на рынки Западной Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

МТС Rubbles
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.