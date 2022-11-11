МТС инвестировала 200 млн рублей в разработчика Al-решений для бизнеса

Разработчик Al-решений для оптимизации бизнеса на основе больших данных Rubbles, созданный бывшими сотрудниками «Яндекса», привлёк 200 млн руб. от венчурного фонда МТС. Раунд состоялся в августе 2022 года, его условия компании не раскрывают. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе оператора.

В МТС указали, что получили не более 10% в стартапе. Средства направят на развитие Rubbles в России и СНГ и разработку новых продуктов на основе больших данных для ритейла, HoReCа (гостинично-ресторанный сектор), туризма, недвижимости, промышленности и финансов.

Компании также заключили стратегическое партнёрство. МТС и Rubbles планируют запустить совместные продукты на основе рекомендательных моделей, гео- и товарной аналитики, а также инфраструктурных решений для работы с большими данными.

Партнёрство с Rubbles позволит сократить финансовые и временные затраты на разработку моделей и продуктов, а в долгосрочной перспективе экономический эффект может достичь миллиардов рублей, отметил директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

Сооснователь и руководитель платформы Rubbles Александр Фонарёв считает, что партнёрство с МТС поможет в развитии и расширении как продуктовой линейки, так и инфраструктурных решений разработчика.

Rubbles разрабатывает ИТ-решения для оптимизации технологических и бизнес-процессов на основе анализа данных и искусственного интеллекта, а затем продаёт их крупным клиентам. В 2014 году проект основали бывшие сотрудники «Яндекса» — Никита Блинов, Владислав Лисицкий и Александр Фонарёв. В запуск прототипа платформы они вложили 2 млн руб. из личных средств.

В декабре 2021 года Rubbles привлёк $6 млн от «Эльбрус Капитал» и FinSight Ventures на создание новых продуктов и международную экспансию. В 2022 году Rubbles планировал выходить на рынки Западной Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.