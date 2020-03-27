МТС попросила абонентов не пересылать друг другу веселые видео и мемы

Телекоммуникационная компания МТС попросила абонентов воздержаться от пересылки друг другу мемов и других веселых сообщений в соцсетях и мессенджерах. Такое заявление от имени генерального директора Алексея Корня опубликовано на официальном сайте компании.

Он заявил, что в последнее время значительно выросла нагрузка на инфраструктуру компании. Для того чтобы справиться с ней, МТС нужна помощь абонентов. Им не нужно отказываться от просмотра фильмов или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Однако желательно отказаться от пересылки смешных, но «тяжелых» видео своим контактам в мессенджерах.

Алексей Корня: Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!

По словам гендира МТС, когда количество таких видео растет в прогрессии, «это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов». Он также напомнил, что часть интернет-компаний уже пришла к необходимости автоматически снижать качество передаваемого видео, убрав из настроек 4K и Full HD-качество.

Ранее Netflix обещал в течение месяца понизить качество трансляций фильмов и сериалов для европейских зрителей в связи с пандемией коронавируса. YouTube также понизит настройки качества по умолчанию с высокого разрешения до стандартного, чтобы облегчить нагрузку на трафик во время пандемии COVID-19.