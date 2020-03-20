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20.03.2020 в 09:30

Netflix понизит качество трансляций для Европы из-за пандемии

Компания борется с перегрузкой сетей

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Американская компания Netflix в течение ближайшего месяца понизит качество трансляций фильмов и сериалов для европейских зрителей в связи с пандемией коронавируса, пишет издание Bloomberg.

Таким образом компания надеется снизить нагрузку на сети, которая возросла из-за массового перехода на удаленную работу.

Netflix:

Netflix решила начать снижать скорость передачи данных во всех наших потоках в Европе. По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит качественный сервис для наших участников.

Ранее с просьбой отключить трансляции в высоком качестве к компании обратился еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он попросил позаботиться о том, чтобы доступ в интернет сохранился у всех, кто остался работать дома, поэтому надо не допустить перегрузку инфраструктуры.

Российские онлайн-кинотеатры сделали бесплатным доступ к своему контенту. Так компании хотят поддержать пользователей, которым приходится сидеть дома из-за карантина по коронавирусу. О своих акциях рассказали онлайн-кинотеатры Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD», tvzavr и Megogo.

Netflix
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