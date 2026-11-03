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03.11.2026 в 09:00

Частные ЦОДы в России обязали резервировать 10% мощностей

Правительство сможет задействовать их для обеспечения работы информационных ресурсов

Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий владельцев частных центров обработки данных (ЦОД) резервировать 10% имеющихся площадей и вычислительных мощностей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Требование распространяется на ЦОДы, расположенные в России и не принадлежащие федеральным государственным органам. Зарезервировать мощности необходимо не позднее 10 дней после вступления указа в силу. При этом они смогут продолжать использоваться самими владельцами центров обработки данных.

Правительство сформирует подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования объектов информационных технологий и связи. По ее решению частные ЦОДы должны будут в течение суток предоставить зарезервированные ресурсы для поддержки работы информационных систем. Размер платы за их использование также определит подкомиссия.

Временное использование вычислительных мощностей, расположенных за пределами России, допускается по решению подкомиссии, согласованному с ФСБ.

Ранее стало известно, что «Ростелеком» рассматривает создание «подземных» дата-центров.

Россия указ ЦОДы
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