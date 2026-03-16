16.03.2026 в 17:20

МТС показала, как технологии помогают услышать друг друга

В ролике снялся слабослышащий актер Дмитрий Битулин

МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку технологии «Секретарь для глухих и слабослышащих». Сервис позволяет людям с нарушением слуха отвечать на телефонные звонки с помощью функции «Звонок в чат».

По данным компании, в России более 13 млн человек имеют нарушения слуха. Для многих из них телефонные звонки остаются сложным форматом общения: чаще используются жестовый язык, личные встречи или текстовые сообщения.

Сервис «Звонок в чат» переводит голосовой звонок в текстовый диалог. Пользователь может читать сообщения и отвечать на них, а цифровой голосовой помощник озвучивает текст собеседнику.

В рекламном ролике снялся слабослышащий актер Дмитрий Битулин. Режиссером проекта выступил Олег Трофим. На съемках общение с актером происходило через переводчика русского жестового языка.

При разработке креативной концепции команда консультировалась с фондом АНО «Я тебя слышу» и людьми с нарушением слуха. Для кампании также создали специальный жест, обозначающий функцию «перевод звонка в чат».

Мария Яковлева, директор по маркетинговым коммуникациям МТС:

Мы в МТС гордимся, что создаем сервисы, которые приносят реальную пользу. Понимаем, что люди не всегда готовы общаться с голосовыми помощниками, но здесь случай особенный, и мы надеемся, что если во время звонка прозвучит предупреждение «Секретаря для глухих и слабослышащих», что ваш собеседник плохо слышит, то вы отнесетесь с пониманием. Ведь здесь цифровой помощник — единственный способ дозвониться до того, кто иначе просто не сможет ответить.

Кампания запущена на ТВ, в наружной рекламе, на радио и в онлайн-видео, а также в digital-каналах и социальных сетях.

Состав творческой группы:

МТС (клиент):
Директор по маркетинговым коммуникациям: Мария Яковлева
Начальник отдела: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Юлия Боднарюк
Руководитель направления: Анна Епишенкова
Менеджер проекта: Ирина Никифорова

BBDO (агентство)

Режиссер: Олег Трофим
Оператор: Михаил Милашин

МТС BBDO Дмитрий Битулин
