МТС оптимизирует розницу

МТС запустит новые форматы магазинов и увеличит долю товаров собственного производства в их ассортименте. Изменения начнутся уже весной, сообщает РБК со ссылкой на представителя оператора Алексея Меркутова.

Сейчас стандартный магазин МТС имеет площадь 30−50 м2, оборудован витринами со смартфонами и аксессуарами, терминалами самообслуживания для получения операторских услуг и стойкой консультанта. Ритейлер намерен сокращать долю стандартных магазинов в пользу трех новых форматов:

шоурумы от 150 м 2 , разделенные на демонстрационные зоны, в которых можно будет протестировать решения МТС в сферах «умного» дома и киберспорта, попробовать, как работают новые смартфоны и установленные на них приложения от оператора. За год компания планирует открыть от 50 до 80 шоурумов.

, разделенные на демонстрационные зоны, в которых можно будет протестировать решения МТС в сферах «умного» дома и киберспорта, попробовать, как работают новые смартфоны и установленные на них приложения от оператора. За год компания планирует открыть от 50 до 80 шоурумов. флагманские салоны от 70 до 120 м 2 , которые будут располагаться в локациях с высоким трафиком.

, которые будут располагаться в локациях с высоким трафиком. мини-салоны, которые находятся там, где невозможно размещение большого офиса. В точках площадью до 20 м2 установят терминалы самообслуживания для получения абонентских и финансовых услуг от МТС Банка.

После изменений доля стандартных магазинов снизится до 63−64%, мини-салоны займут около 25% розничной сети, флагманские — 10%, а шоурумы — 1−2%. В 2018 году компания уже планово закрыла 200 точек продаж.

Изменения розничной сети соответствуют обновленной стратегии компании, которую МТС представила в конце ноября прошлого года. Оператор намерен увеличить число конвергентных абонентов, то есть тех, кто пользуется сразу несколькими продуктами или услугами. Инвестиций в переоборудование розницы представитель МТС не назвал. Однако источник, близкий к компании, сообщил, что открытие одного шоурума обойдется приблизительно в 20 млн руб.

По словам представителя МТС, российский рынок смартфонов практически перестал расти. По данным МТС за прошлый год, в России было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд руб. В натуральном выражении рынок вырос на 1%, тогда как в 2018 году рост составил 3%. В 2020 году объемы продаж смартфонов останутся на уровне 2019 года, ожидают в МТС. В то же время продолжат увеличиваться продажи аксессуаров в результате выхода большого числа новых доступных моделей и роста отдельных категорий, в том числе «умных» колонок с голосовыми ассистентами и датчиков для «умного» дома.