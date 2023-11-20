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20.11.2023 в 19:51

МТС выпустил лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия бренда

В неё вошли жилет, лонгслив, худи, сумка и грелка

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МТС создал лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия компании. Капсула разработана специально для активного образа жизни. Мерч можно выиграть в федеральном конкурсе-розыгрыше. Коллекция не будет представлена в продажу в дальнейшем. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

В концепции коллекции отражена следующая идея: «Пробовать новое. Видеть возможности, а не ограничения. Быть готовым к любой ситуации. Это коллекция для тех, кто хочет меняться и менять».

В коллекцию вошли утеплённый капюшон, жилет-поддёвка, лонгслив, зип-худи, сумка со съёмными карманами и грелка. В них можно пойти в кино или на концерт, уехать за город или весь день гулять по городу с друзьями.

МТС выпустил лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия бренда МТС выпустил лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия бренда МТС выпустил лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия бренда МТС выпустил лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия бренда МТС выпустил лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия бренда

Для производства коллекции использовались лёгкие утеплители, мембранные ткани, технологичная фурнитура. Благодаря этому одежда и аксессуары прослужат долго. А брендинг, который отражён в фирменном цвете бренда, логотипе и элементах визуального стиля, позволит носить вещи в повседневной жизни, заявили в компании.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

В первую очередь вещи этой коллекции нацелены на внешнюю аудиторию, поэтому главной нашей целью было сделать не корпоративную одежду с явным брендингом, а органично и ненавязчиво выразить наш бренд в вещах для жизни.

Ранее МТС запустил рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов на 30-летие экосистемы. В новом ролике Дмитрий Нагиев подарил смартфон своей поклоннице.

МТС Мерч
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