МТС выпустил лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия бренда

МТС создал лимитированную коллекцию мерча в честь 30-летия компании. Капсула разработана специально для активного образа жизни. Мерч можно выиграть в федеральном конкурсе-розыгрыше. Коллекция не будет представлена в продажу в дальнейшем. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

В концепции коллекции отражена следующая идея: «Пробовать новое. Видеть возможности, а не ограничения. Быть готовым к любой ситуации. Это коллекция для тех, кто хочет меняться и менять».

В коллекцию вошли утеплённый капюшон, жилет-поддёвка, лонгслив, зип-худи, сумка со съёмными карманами и грелка. В них можно пойти в кино или на концерт, уехать за город или весь день гулять по городу с друзьями.

Для производства коллекции использовались лёгкие утеплители, мембранные ткани, технологичная фурнитура. Благодаря этому одежда и аксессуары прослужат долго. А брендинг, который отражён в фирменном цвете бренда, логотипе и элементах визуального стиля, позволит носить вещи в повседневной жизни, заявили в компании.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС: В первую очередь вещи этой коллекции нацелены на внешнюю аудиторию, поэтому главной нашей целью было сделать не корпоративную одежду с явным брендингом, а органично и ненавязчиво выразить наш бренд в вещах для жизни.

Ранее МТС запустил рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов на 30-летие экосистемы. В новом ролике Дмитрий Нагиев подарил смартфон своей поклоннице.