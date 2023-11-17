Дмитрий Нагиев подарил смартфон своей поклоннице в новой рекламе МТС

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

В свой день рождения мы решили, что было бы здорово не получать подарки, а дарить их клиентам. Преимущество нашего розыгрыша в том, что из-за многообразия и экспертизы экосистемы МТС мы можем давать больше, чем просто материальные призы.

Мы дарим возможность получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту. Например, побывать на съёмках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актёром.