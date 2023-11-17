Дмитрий Нагиев подарил смартфон своей поклоннице в новой рекламе МТС

Компания МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов в честь своего 30-летия. Ролики рассказывают о том, как важно не бояться мечтать и верить в лучшее.
Среди призов компании — автомобили, смартфоны, путешествия, встречи с музыкантами, писателями, артистами. Например, амбассадорами бренда — актёром Дмитрием Нагиевым и блогером Анастасией Ивлеевой, писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным.
В рекламной кампании задействованы каналы коммуникации: ТВ, диджитал, ООН, блогеры, indoor, радио, спецпроекты.
Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:
В свой день рождения мы решили, что было бы здорово не получать подарки, а дарить их клиентам. Преимущество нашего розыгрыша в том, что из-за многообразия и экспертизы экосистемы МТС мы можем давать больше, чем просто материальные призы.
Мы дарим возможность получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту. Например, побывать на съёмках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актёром.
Состав творческой группы
МТС (клиент)
Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела производства рекламы и стратегии маркетинговых коммуникаций: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Юлия Боднарюк
Руководитель направления: Василий Шичко
Менеджер: Екатерина Бойчук
Менеджер: Наталия Андреева
Режиссёр: Ярослав Чеважевский
BBDO Moscow (агентство)