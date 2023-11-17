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17.11.2023 в 12:36

Дмитрий Нагиев подарил смартфон своей поклоннице в новой рекламе МТС

Оператор запустил федеральную рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов к своему 30-летию

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Компания МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку розыгрыша призов в честь своего 30-летия. Ролики рассказывают о том, как важно не бояться мечтать и верить в лучшее.

Среди призов компании — автомобили, смартфоны, путешествия, встречи с музыкантами, писателями, артистами. Например, амбассадорами бренда — актёром Дмитрием Нагиевым и блогером Анастасией Ивлеевой, писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным.

В рекламной кампании задействованы каналы коммуникации: ТВ, диджитал, ООН, блогеры, indoor, радио, спецпроекты.

Мария Яковлева, директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС:

В свой день рождения мы решили, что было бы здорово не получать подарки, а дарить их клиентам. Преимущество нашего розыгрыша в том, что из-за многообразия и экспертизы экосистемы МТС мы можем давать больше, чем просто материальные призы.

Мы дарим возможность получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту. Например, побывать на съёмках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актёром.

Состав творческой группы

МТС (клиент)

Директор департамента маркетинговых коммуникаций: Мария Яковлева
Начальник отдела производства рекламы и стратегии маркетинговых коммуникаций: Оксана Лопухина
Руководитель направления: Юлия Боднарюк
Руководитель направления: Василий Шичко
Менеджер: Екатерина Бойчук
Менеджер: Наталия Андреева

Режиссёр: Ярослав Чеважевский

BBDO Moscow (агентство)

МТС Дмитрий Нагиев Настя Ивлеева 30 лет
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