«МТС Линк» нацелился на Юго-Восточную Азию

Российская платформа «МТС Линк» готовится выйти на рынки Казахстана, Вьетнама и Индонезии. Запуск запланирован на I квартал 2027 года. Компания уже нашла местных партнеров среди операторов связи и системных интеграторов, а также начала адаптировать продукты под национальные языки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя серависа.

Основными клиентами за рубежом станут крупные компании и государственные организации из сфер ретейла, промышленности, строительства, финансов, транспорта и логистики. Среди потенциальных проектов — решения для автоматизации морских портов и ИИ-мессенджер для индонезийских университетов. Собственные представительства в новых странах компания пока открывать не планирует.

В «МТС Линк» рассчитывают, что спрос на российские технологии поддержат растущие требования к информационной безопасности и локализации данных. Кроме того, стоимость сервисов видеосвязи в этих странах выше, чем в России.

На российском рынке облачных сервисов видеоконференцсвязи компания занимает первое место с долей 18,6%. На иностранных рынках сервису придется конкурировать с Microsoft Teams, Zoom, Google Meet и Cisco Webex, а также местными сервисами видеосвязи.

Эксперты считают, что заявленная цель получать более 10% выручки от зарубежных проектов достижима в долгосрочной перспективе. Наиболее перспективным рынком для быстрого старта называют Казахстан благодаря присутствию российского бизнеса и более понятной регуляторной среде. По оценкам аналитиков, на развитие международного направления компания может направить до 245 млн руб. в течение первых полутора-двух лет.

Напомним, в 2024 году МТС купила разработчика решений для ВКС Vinteo. На его основе «МТС Линк» улучшила интеграцию с аппаратными решениями для ВКС