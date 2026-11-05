Росконгресс и ПСБ представили платформу «Душа России» для развития креативных индустрий

Фонд Росконгресс и ПСБ объявили о создании цифровой платформы «Душа России», направленной на развитие креативных индустрий, предпринимательства и региональной экономики. Проект представили на Международной неделе «Народы России», сообщает пресс-служба Росконгресса.

Платформа будет работать по модели межотраслевой кооперации, объединяя ресурсы и компетенции профессиональных сообществ, научных и технологических команд, бизнеса и институтов развития. Среди ключевых направлений — формирование производственных и технологических цепочек, поддержка предпринимательских инициатив, повышение инвестиционной готовности проектов и продвижение российских продуктов и брендов.

Отдельное внимание уделят развитию креативной экономики и инвестиционной привлекательности регионов. Экосистема также предусматривает поддержку народно-художественных промыслов, развитие туристической конкурентоспособности территорий и применение искусственного интеллекта в творческой, исследовательской и предпринимательской деятельности.

ПСБ будет содействовать развитию инвестиционных механизмов, финансовому сопровождению перспективных проектов и расширению возможностей региональных команд и предпринимателей.

В перспективе «Душа России» должна стать инфраструктурой горизонтального взаимодействия регионов, отраслей и профессиональных объединений. По словам заместителя директора Фонда Росконгресс и руководителя проекта Елены Марининой, платформа позволит перейти от отдельных встреч и инициатив на форумах к системной работе по развитию совместных проектов.