Рекламная выручка Snap выросла на 4% на фоне снижения бюджетов брендов

Рекламная выручка Snap Inc., владеющей мессенджером Snapchat, в третьем квартале 2026 года выросла на 4% год к году. При этом доходы от кампаний, оптимизированных для покупок внутри приложений, увеличились более чем на 54%, а количество покупок в рамках таких размещений удвоилось. Средняя стоимость покупки снизилась на 24%.

Выручка от рекламы, направленной на покупки на сайтах, выросла на 11%, число покупок — более чем на 31%, а стоимость привлечения одной покупки сократилась на 15%.

Однако рост performance-рекламы не компенсировал снижение брендовых размещений. В Snap объяснили спад сокращением расходов рекламодателей из сегмента товаров повседневного спроса на фоне макроэкономического давления в США и на Ближнем Востоке.

Общая выручка Snap за квартал составила $1,72 млрд, увеличившись на 14% год к году.

Компания рассчитывает развивать рекламные форматы в чатах, Spotlight и Snap Map, а также совершенствовать инструменты таргетинга и измерения эффективности с помощью ИИ.

Ранее Snap объявила о реструктуризации. Компания намерена перестроить работу вокруг небольших «стартап-команд» численностью 10−15 человек. Такой подход позволит быстрее реагировать на вызовы и эффективнее конкурировать с крупными игроками.