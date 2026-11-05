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05.11.2026 в 15:20

Рекламная выручка Snap выросла на 4% на фоне снижения бюджетов брендов

Доходы от кампаний, ориентированных на покупки в приложениях, увеличились на 54%

Рекламная выручка Snap Inc., владеющей мессенджером Snapchat, в третьем квартале 2026 года выросла на 4% год к году. При этом доходы от кампаний, оптимизированных для покупок внутри приложений, увеличились более чем на 54%, а количество покупок в рамках таких размещений удвоилось. Средняя стоимость покупки снизилась на 24%.

Выручка от рекламы, направленной на покупки на сайтах, выросла на 11%, число покупок — более чем на 31%, а стоимость привлечения одной покупки сократилась на 15%.

Однако рост performance-рекламы не компенсировал снижение брендовых размещений. В Snap объяснили спад сокращением расходов рекламодателей из сегмента товаров повседневного спроса на фоне макроэкономического давления в США и на Ближнем Востоке.

Общая выручка Snap за квартал составила $1,72 млрд, увеличившись на 14% год к году.

Компания рассчитывает развивать рекламные форматы в чатах, Spotlight и Snap Map, а также совершенствовать инструменты таргетинга и измерения эффективности с помощью ИИ.

Ранее Snap объявила о реструктуризации. Компания намерена перестроить работу вокруг небольших «стартап-команд» численностью 10−15 человек. Такой подход позволит быстрее реагировать на вызовы и эффективнее конкурировать с крупными игроками.

Юлия Топольская
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