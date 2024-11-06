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06.11.2024 в 06:10

МТС купила разработчика решений для ВКС Vinteo

«МТС Линк» сможет улучшить интеграцию с аппаратными решениями для ВКС

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Один из крупнейших российских разработчиков решений для онлайн-мероприятий ООО «Вебинар» (бренд «МТС Линк», принадлежит МТС) купил 51% в разработчике решений для видео-конференц-связи (ВКС) Vinteo. Компания продолжит работать как автономная структура, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя «МТС Линк».

Сделка позволит компании улучшить интеграцию с аппаратными решениями для ВКС, в том числе повысить качество передаваемого изображения, а также безопасность подключения, в том числе для поставки в организации, работающие с критической информационной инфраструктурой.

Vinteo при этом сохранит прежнюю команду и будет работать как автономная структура, в том числе продавать свои решения по собственным партнерским каналам. У Vinteo есть локализованное производство оконечного оборудования в Краснодарском крае.

По мнению экспертов, рынок инструментов для ВКС близок к насыщению. По данным портала CNews за прошлый год, глобальный сегмент увеличивается на 12−13% в год — то есть растет быстрее IT-рынка в целом.

Ранее сообщалось, что «Яндекс 360» планирует внедрить опцию расширенной саммаризации в сервис видео-конференц-связи (ВКС) «Телемост», а также создать нейропомощника и интегрировать его в виртуальный офис, который развивает компания.

МТС ВКС
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