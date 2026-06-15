МТС инвестирует 1 млрд рублей в модернизацию сети доступа в интернет

В 2026−2027 годах цифровая экосистема МТС вложит 1 млрд руб. собственных средств в обновление и расширение ядра транспортной сети фиксированного интернета в 26 регионах России. Оператор направит большую часть инвестиций на замену иностранных сервисных маршрутизаторов на новые, собственной разработки. Об этом пишет Forbes.

Сервисные маршрутизаторы обеспечивают перенаправление трафика, его фильтрацию и защиту сети.

МТС в конце 2024 года создал сервисные маршрутизаторы в виде софта, который устанавливается на сервера архитектуры х86. Компания разработала свое решение после ухода с российского рынка основных вендоров сетевого оборудования — Cisco, Huawei и Juniper.

Сейчас оператор вывел в эксплуатацию сервисные маршрутизаторы в 22 регионах страны, в 2026 и 2027 годах установит оборудование еще в 26 субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что МТС привлек кредит от пула банков. Деньги пойдут на финансирование деятельности компании и ее инвестиционной программы.