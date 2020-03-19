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19.03.2020 в 06:50

МТС и «Первый канал» объединятся для создания контента

Компании намерены разработать рекомендательную систему

МТС и «Первый канал» создадут совместное предприятие, в рамках которого сотовый оператор получит возможность показывать эксклюзивный контент телеканала, а телеканал — инструменты для анализа своей аудитории в интернете, сообщает «Коммерсант».

Соответствуюзщее соглашение пописали гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и президент МТС Алексей Корня. Компания будет создана в ближайшее время, соглашение бессрочное и на текущем этапе не предполагает финансовых вложений.

В рамках соглашения «МТС Медиа» и «Первый» планируют совместное производство контента. Они также будут совместно разрабатывать рекомендательную систему медиаконтента, совершенствовать инструменты медиамониторинга и аналитики и адаптировать контентную и рекламную политику с учетом популярных способов потребления видеоконтента.

Игорь Мишин, глава «МТС Медиа»:

На основе традиционных медиаизмерений уже нельзя принимать контентные решения, то есть решать, например, сериал с каким сюжетом или героем может понравиться конкретной категории зрителей. В то же время большие данные, которые есть у телеком-операторов, позволяют с высокой степенью вероятности определить зрительские предпочтения.

Ранее МТС заявил, что выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу. Первым в прокат выйдет мюзикл «Шахматы», премьера которого состоится в октябре 2020 года на сцене Театра МДМ. Партнер МТС по проекту, продюсер и соинвестор — театральная компания Fancy Show.

Первый канал МТС
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