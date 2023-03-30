МТС и Ozon объявили о партнёрстве для создания новых рекламных инструментов

30 марта в рамках форума «МТС Платформа» МТС и Ozon анонсировали партнёрство с целью создания новых рекламных инструментов. По словам директора по маркетингу и монетизации Ozon Олега Дорожка, сотрудничество будет полезным «не только для продавцов, но и для всего рынка».

Ожидается, что в рамках проекта компании создадут новые продукты. «Рекламодатель на рынке уже приходит к нам и МТС, но если мы придумаем совместные продукты, то мы ещё больше повысим эффективность и возможности для всего рынка рекламы. И не только для тех, кто рекламирует свои товары», — отметил Дорожок.

Он также считает, что реклама внутри Ozon — «это всё ещё в себе». «В этом году мы хотим попытаться выйти за пределы Ozon и предоставлять нашим продавцам возможности «большого интернета». Но для этого нужны партнёры. А когда есть МТС — грех не воспользоваться такими возможностями», — подчеркнул Дорожок.

На мероприятии директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова рассказала, что в этом году оператор запустит МТС ads — платформу для крупного бизнеса, на которой можно запускать кампании как по модели full-service, так и по модели self-service. Она отметила, что это «важно и для агентств, и для крупного бизнеса».

«Мы используем самые современные методы работы с данными. Это технологии, которые позволяют достраивать поведение не только абонентов МТС, но и всей аудитории рунета на базе нейросетевых технологий. Это и новая модель для запуска динамического ретаргентинга на основе машинного обучения», — пояснила Мельникова.