Количество экосистемных клиентов МТС выросло на 63% по итогам третьего квартала

Группа МТС представила финансовые результаты по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2022 года. Консолидированная выручка компании выросла 0,8% год к году до 137,7 млрд руб. в третьем квартале. Выручка группы за девять месяцев увеличилась на 3% — до 397,4 млрд руб. Как сообщили Sostav в пресс-службе МТС, доходы группы выросли главным образом за счёт телеком-, финтех- и медиавертикалей.

По итогам третьего квартала скорректированная OIBDA группы составила 60,5 млрд руб., поддерживаемая ростом основных бизнес-вертикалей. Скорректированная OIBDA компании за девять месяцев 2022 года достигла 168,7 млрд руб.

Чистая прибыль МТС в третьем квартале упала на 25,1% год к году, составив 12,3 млрд руб. В компании пояснили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение показателя было вызвано «увеличением финансовых расходов из-за более высоких процентных ставок, а также отрицательными курсовыми разницами ввиду ослабления российского рубля по сравнению с концом второго квартала 2022 года».

Чистая прибыль группы за девять месяцев 2022 года составила 27,1 млрд руб. против 49,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Капитальные затраты МТС в третьем квартале 2022 года достигли 15,5 млрд руб., снизившись год к году на 53,1% преимущественно за счёт введённых ограничений на закупку оборудования в 2022 году. На конец третьего квартала 2022 года чистый долг группы составил 414,8 млрд руб.

Количество пользователей Kion увеличилось на 15% квартал к кварталу до 5,7 млн по состоянию на конец 30 сентября 2022 года. Общее количество абонентов платного ТВ (спутниковое, кабельное, IPTV, OTT) выросло на 8,4% квартал к кварталу до 10,1 млн на конец третьего квартала 2022 года.

Количество экосистемных клиентов МТС (используют два и более сервиса или услуги различных категорий) возросло до уровня 12,8 млн на конец третьего квартала, что на 63% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Показатель среднего количества продуктов экосистемы на одного клиента увеличился с 1,39 в третьем квартале 2021 года до 1,58 в третьем квартале 2022 года.

Выручка от услуг связи компании в России в третьем квартале 2022 года выросла на 2,1% год к году до 110,3 млрд руб. Абонентская база в РФ незначительно увеличилась квартал к кварталу и составила 80,2 млн абонентов, указано в отчёте.

Продажи телефонов и аксессуаров в России сократились на 42,1% год к году до 10,3 млрд руб. в третьем квартале 2022 года. Количество ежемесячных активных пользователей приложения «Мой МТС» незначительно выросло до уровня 26,3 млн на конец отчётного квартала.

Количество клиентов «МТС банка» составило 3,3 млн, показав рост год к году на 18%.