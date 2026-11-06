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06.11.2026 в 15:20

Google увеличила долю в SpaceX

И раскрыла инвестиции в Qualcomm на $548 млн

Alphabet, материнская компания Google, увеличила количество принадлежащих ей акций SpaceX Илона Маска примерно с 551,2 млн до 555 млн. Кроме того, компания раскрыла долю в производителе микросхем Qualcomm стоимостью $547,9 млн, сообщает Reuters.

Alphabet, материнская компания Google, владеет почти 3 млн акций одного из крупнейших разработчиков полупроводников и беспроводных технологий Qualcomm. На фоне раскрытия информации акции Qualcomm выросли более чем на 3% на предварительных торгах.

Новость появилась после того, как Qualcomm отчиталась о квартальных продажах чипов для смартфонов ниже ожиданий Уолл-стрит. При этом компания прогнозирует рост выручки в развивающемся направлении центров обработки данных.

Alphabet активно инвестирует за пределами основного бизнеса Google. Также среди ее вложений — разработчик искусственного интеллекта Anthropic.

В июне Alphabet вошла в промышленный индекс Доу-Джонса. Теперь компания вместе с Amazon, Apple, Microsoft и Nvidia представляет технологический сектор.

Юлия Топольская
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