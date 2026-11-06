Суд прекратил разбирательство по иску «Крокуса» к «Ингосстраху» на 1,7 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании «Крокус Интернешнл» к «Ингосстраху» о взыскании около 1,7 млрд руб. страхового возмещения за ущерб, связанный с терактом в концертном зале «Крокус сити холл» в 2024 году. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с результатами заседания, состоявшегося 6 ноября.

Ранее истец направил в суд ходатайство об отказе от исковых требований. Документ поступил 28 октября. Причины такого решения не объясняются.

«Крокус Интернешнл» подала иск в июле 2026 года. Разбирательство проходило в закрытом режиме по ходатайствам обеих сторон, которые суд удовлетворил в августе.

Представитель истца объяснял необходимость закрытого рассмотрения наличием в материалах дела документов о кредитных обязательствах компании, составляющих банковскую тайну, а также материалов расследования и приговора по уголовному делу о теракте.

По словам юриста, открытое разбирательство могло привести к разглашению банковской тайны и тайны следствия.

В 2024 году сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин подтверждал, что здание «Крокус сити холла» было застраховано, однако сумма возмещения покрыла бы лишь 1/30 стоимость ущерба от теракта.