Щелкунчик vs. Мышиный король: Дмитрий Нагиев в новогоднем ролике от МТС

МТС объявил о старте новогодней рекламной кампании на ТВ, в интернете и outdoor, в рамках которой Дмитрий Нагиев в роли Щелкунчика и Мышиного короля научит россиян получать выгоду, подключая сразу несколько продуктов от МТС.

В ролике Дмитрий Нагиев вновь предстал в образе сказочных героев, воплощая основную идею кампании — показать аналогии между продуктовыми преимуществами и сказочными персонажами. Щелкунчик изображает пользователей, постоянно щелкающих кнопками на пульте, а Мышиный король — тех, кто привык скроллить и кликать мышкой компьютера. Двух героев связывает не только любовь к контенту, но и бесплатная связь, которую получают клиенты при подключении нескольких услуг оператора.

«Выгодные новогодние предложения и посвященные им сказочные ролики уже стали нашей традицией. На этот раз подарок ждет всех королей интернета и любителей пощелкать ТВ каналами — ведь при использовании домашнего интернета и ТВ от МТС платить за мобильную связь с безлимитным интернетом не придется», — отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Режиссером ролика выступил Дмитрий Дьяченко, снявший «Последнего богатыря» и рекламу МТС «12 месяцев». В качестве музыкального сопровождения видеоролика использована музыка Петра Ильича Чайковского.