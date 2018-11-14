Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+8
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

Щелкунчик vs. Мышиный король: Дмитрий Нагиев в новогоднем ролике от МТС

14.11.2018 в 17:30

Оператор запустил новую рекламную кампанию в духе новогодней сказки

МТС объявил о старте новогодней рекламной кампании на ТВ, в интернете и outdoor, в рамках которой Дмитрий Нагиев в роли Щелкунчика и Мышиного короля научит россиян получать выгоду, подключая сразу несколько продуктов от МТС.

В ролике Дмитрий Нагиев вновь предстал в образе сказочных героев, воплощая основную идею кампании — показать аналогии между продуктовыми преимуществами и сказочными персонажами. Щелкунчик изображает пользователей, постоянно щелкающих кнопками на пульте, а Мышиный король — тех, кто привык скроллить и кликать мышкой компьютера. Двух героев связывает не только любовь к контенту, но и бесплатная связь, которую получают клиенты при подключении нескольких услуг оператора.

«Выгодные новогодние предложения и посвященные им сказочные ролики уже стали нашей традицией. На этот раз подарок ждет всех королей интернета и любителей пощелкать ТВ каналами — ведь при использовании домашнего интернета и ТВ от МТС платить за мобильную связь с безлимитным интернетом не придется», — отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Наталия Глаголева.

Режиссером ролика выступил Дмитрий Дьяченко, снявший «Последнего богатыря» и рекламу МТС «12 месяцев». В качестве музыкального сопровождения видеоролика использована музыка Петра Ильича Чайковского.

Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.