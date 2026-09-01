«Сбер» взялся за зеленую ручку: компания выпустила ролик ко Дню знаний

Ко Дню знаний «Сбер» обратился к «Методу зеленой ручки» — подходу, предложенному в 1983 году педагогом Шалвой Амонашвили. Вместо акцента на ошибках он предполагает отмечать сильные стороны ребенка, его старания и интересы — например, выделять зеленым цветом удачные и правильные решения.

Идею «Сбер» использовал в видеоролике: красные замечания из школьного дневника следуют за героями во взрослую жизнь, а зеленые пометки показывают, во что со временем превратились их детские увлечения. Бег на перемене оказывается интересом к спорту, рисунки на полях — тягой к творчеству, а бумажные самолетики — увлечением конструированием.

В компании пояснили, что зеленый цвет выбран не случайно: он ассоциируется с ростом, потенциалом и движением вперед.

«При этом сам принцип работает не только в школе, но и в работе, и в повседневной жизни. Он созвучен стратегии «Сбер» — замечать сильные стороны и таланты человека, чтобы помочь ему сделать следующий шаг к мечте», — рассказали в компании.

К проекту также подключились авторы образовательного и семейного контента. Для них подготовили тематические наборы с шопперами, блокнотами, ручками и наклейками со СберКотом. Авторы смогут попробовать подход на практике и рассказать о своих впечатлениях аудитории.

Продолжением проекта стала семейная зона в «Лужниках», где выступили семья блогеров Кукояк и Милана Хаметова. На площадке проходили игры, работали фотозоны и маркет с кастомизацией.