MR представил новый бренд офисной недвижимости

Российский девелопер MR запустил новое направление — MR Office, объединяющее проекты компании в сфере офисной недвижимости. В новый бренд вошли флагманские бизнес-проекты застройщика. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе MR.

Портфель MR Office включает 25 объектов: 11 реализованных, три на стадии реализации и 11 на разной стадии проектирования. Портфель предполагает различные категории объектов: Прайм, А, Б+. Под брендом MR Office будет сконцентрировано свыше 1 млн кв. м коммерческих площадей в новых проектах.

MR презентовал четыре новых проекта под зонтичным брендом. Ими стали офисные комплексы BELL на Белорусской, JOIS в «Большом Сити» рядом с Москва-Сити, LINK на Рябиновой улице и башня MIND на Ленинградском проспекте. Проекты имеют гибкие планировки от 70 кв. м.

Ранее сообщалось, что доля свободных офисов в Москве снизилась до минимума с 2018 года.